4. Januar 2018, 22:08 Uhr Allach/Untermenzing Unterführungen und Wanderwege









Feedback

Um die Gestaltung von Bahnunterführungen im Viertel, aber auch um Schautafeln für den Naturlehrpfad und eine Umwelt-Wanderweg-App geht es in der ersten Sitzung des Bezirksausschusses im neuen Jahr am Dienstag, 9. Januar. Wiederholt auf der Tagesordnung steht auch die Errichtung einer WC-Anlage auf dem Gelände des ehemaligen Sommerbads. Die Sitzung beginnt mit der Bürgersprechstunde um 19 Uhr im Vereinsheim an der Eversbuschstraße 161.