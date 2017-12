29. Dezember 2017, 22:14 Uhr Allach/Untermenzing Film als Überraschung









Feedback

Einen Überraschungsfilm präsentiert die Stadtbibliothek Allach-Untermenzing am Mittwoch, 3. Januar, im Rahmen der Reihe "Lollipop Ferienkino". Aus urheberrechtlichen Gründen darf die Bücherei den Film, der gezeigt wird, nicht vorher nennen. Nur so viel: Empfohlen ist er für Kinder von sechs Jahren an. Die Vorstellung beginnt um 15 Uhr in den Räumen der Bücherei an der Pfarrer-Grimm-Straße 1. Der Eintritt ist frei.