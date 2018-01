4. Januar 2018, 22:08 Uhr Allach/Untermenzing Diskussion über Altersarmut









Über Altersarmut und darüber, worin in München die Probleme bestehen, geht es bei der letzten Sitzung der Allach-Untermenzinger Seniorenvertretung unter Leitung von Willi Eichhorn, der von März an voraussichtlich von Klaus Trapp abgelöst wird. In Augenschein nehmen die Seniorenvertreter auch den Armutsbericht der Landeshauptstadt München. Die Besprechung findet am Dienstag, 9. Januar, um 14 Uhr im Alten- und Service-Zentrum, Manzostraße 105, statt und ist öffentlich. Interessierte sind willkommen.