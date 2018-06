10. Juni 2018, 18:55 Uhr Alarmanlage Einbrecher auf frischer Tat gefasst

Beim Einbruch in ein Ramersdorfer Einfamilienhaus hat ein 33-jähriger Täter am Samstagmittag nicht mit den Vorkehrungen der Eigentümerin gerechnet: Die 51-Jährige war zwar außer Haus, hatte aber eine Alarmanlage mit Videoüberwachung so installiert, dass sie sofort eine Alarmmeldung auf ihr Handy bekam und die Polizei rufen konnte. Es ging dann alles sehr schnell, denn die Münchner Polizei konnte mit erkennbarer Genugtuung berichten, dass der Täter festgenommen wurde. Einsatzkräfte hätten das Haus umstellt, der Mann habe sich sofort gestellt. Einen Rucksack mit Einbruchwerkzeug habe er bei sich getragen. Er ist nun in Untersuchungshaft, da er keinen festen Wohnsitz hat.