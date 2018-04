19. April 2018, 11:32 Uhr Aktionstage Unbekannte Seiten des Büchermachens

Etliche Münchner Verlage geben Einblicke in ihre Häuser und ihr Tun.

Von Antje Weber

"Saurier willkommen" - wer wohl angesichts dieser Aufforderung so alles im Verlag Dr. Friedrich Pfeil auftauchen wird? Am Samstag, 21. April, können Besucher aller Art in dessen denkmalgeschützten Räumen jedenfalls einiges mehr über die Arbeit des kleinen Fachverlags erfahren, der auf Archäologie und Fossiles spezialisiert ist.

Doch nicht nur Saurier sollen sich von der bundesweiten Aktion "Verlage besuchen" des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels angesprochen fühlen, an der etliche Münchner Verlage mit ganz unterschiedlichem Programm teilnehmen. Von Freitag, 20., bis zum Montag, 23. April, dem Welttag des Buches, öffnen kleine wie sehr große Häuser ihre Pforten. Verlage wie Ars Edition, cbj, dtv junior oder Antje Kunstmann bieten Programm für Kinder, Mixtvision erklärt "Multimediales Erzählen".

Bei Herder stellt Hassan Ali Djan ein Buch über seine Flucht von Afghanistan nach München vor, bei Piper liest Bestsellerautor Jan Weiler, C.H. Beck kontert mit Bestsellerautor Hans Pleschinski. Der Verleger Peter Kirchheim wiederum erzählt - mit Gästen wie Said - am 22. April von der Entwicklung seines Ein-Mann-Verlages, "50 Jahre und weiter" lautet sein Motto.

Doch nein, man sollte diesen Verleger auch nach fünf Jahrzehnten unermüdlichen Einsatzes für die Literatur nicht als Saurier bezeichnen - schließlich wäre es allzu bitter, wenn solche Verlagsprojekte engagierter Buchmenschen irgendwann ausstürben.

Verlagebesuchen 2018, Freitag bis Montag, 20. bis 23. April, Orte und Infos unter www.verlagebesuchen.de