15. Januar 2018, 14:40 Uhr Aggression abbauen Nach der Gewalt









Feedback

Früher zog Alex randalierend durch München, prügelte einen Wirt krankenhausreif und landete im Gefängnis. Heute arbeitet er als Führungskraft. Über den Weg aus der Aggression.

Von Tobias Mayr

"Verlierer, Versager, wie komme ich wieder raus." In der Zelle rotiert der Kopf. Immer wieder die gleichen Gedanken. Alex Gruber (Name von der Redaktion geändert) kann Gefängniserlebnisse eindrücklich schildern. 15 Monate verbrachte der verurteilte Gewalttäter in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Landsberg am Lech. Jeder Satz, den Alex Gruber über diese Zeit sagt, wirkt wohl überlegt. Er sucht nicht nach Worten, er hat alles im Kopf bereits geordnet.

Wenn Gruber über seine Vergangenheit erzählt, scheint es fast zu sein, als ...