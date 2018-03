26. März 2018, 18:56 Uhr Abgekupfert Fremde Federn

Wie die SPD die CSU mit deren Anträgen abservieren will

Von Heiner Effern

Irgendetwas fehlt gerade in der Stadtpolitik. In der Zeit zwischen Weihnachten und Ostern brummt es normalerweise. SPD und CSU packen ihre wichtigen Ideen an, die Opposition setzt Zeichen, was sie besser machen könnte. Doch in diesem Jahr sieht es so aus, als ob die Parteien vom weihnachtlichen Frieden direkt in den österlichen hinüberdämmern. Doch ganz so einfach gestaltet sich die Lage bei genauem Hinsehen auch wieder nicht. Denn die Stadt-SPD entwickelt gerade eine Strategie, die verdächtig an die Landes-CSU erinnert.

Die wildert ja bekanntlich in den Anträgen der Opposition, dass selbst beim alten Büchsen-Schriftsteller Ludwig Ganghofer die Fantasie dafür nicht ausgereicht hätte. Dabei folgt die CSU-Regierung einem stringenten Sechs-Punkte-Plan: Antrag gut gefunden, abgelehnt, kurz gewartet, selbst eingebracht, beschlossen, als Erfolg verkauft. Auch wenn die Opposition regelmäßig aufheult, funktioniert das bestens. Nun hat die SPD in München bekanntlich seit der Wahl 2014 Probleme mit der Opposition, da diese nun mit ihr in der Regierung sitzt. Zeit für eine neue Strategie also.

Vor gut zwei Wochen beantragte die SPD, dass Souvenirläden in der Fußgängerzone der Altstadt auch am Sonntag öffnen könnten. Das hatten die Oppositionellen aus der CSU bereits im Jahr 2010 gewollt, natürlich hatte die SPD damals das Ansinnen abgelehnt. Die Idee erschien aber nun doch ganz passabel, also nichts wie raus mit einem Antrag. Zum vergangenen Wochenende regte die SPD nun schriftlich an, Neugeborenen ein Präsent der Stadt zu überreichen. Da waren noch nicht acht Jahre seit dem gleichen Antrag der CSU vergangen, sondern acht Tage. Zweimal kramte diese verärgert ihre alten Initiativen raus. Doch das ist gefährlich, wie die Gesetze des Freistaats lehren: Die Meister der Wilderei bleiben jahrzehntelang an der Macht, und die Oberförster ewig in der Opposition.