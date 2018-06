12. Juni 2018, 20:30 Uhr ZDF-Sendung "Am Puls Deutschlands" Buntesland

Von Übergangsjacken und miesen Vorabendserien: Das ZDF schickt Jochen Breyer mit der Frage los, was "deutsch" ist.

Von Viola Schenz

Die Frage ist so banal wie schwierig, so ausgelutscht wie aktuell: Was ist deutsch? Im Vorfeld der WM, die Supermärkte sind voll mit schwarz-rot-goldenem Fan-Klimbim, stellt das ZDF diese Frage in der Reihe Am Puls Deutschlands, vor Wochen schon wurde sie in den sozialen Netzwerken verbreitet - Hashtag #wasfuermichdeutschist. Mehr als 30 000 Zuschriften seien eingegangen, verkündet die Pressestelle, per Mail, Facebook, Twitter. Sportmoderator Jochen Breyer, der von der WM berichten wird, ist mit einem Team losgezogen, um ein ...