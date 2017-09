12. September 2017, 01:10 Uhr "Wahlarena" mit Angela Merkel Beim Thema Alltagsrassismus findet Merkel die falschen Worte









Die "Wahlarena" in der ARD lässt sich auch ohne Trinkspiel ertragen. Das Publikum ist kritisch, die Kanzlerin auf den Punkt - bis ihr ein junger Mann mit Migrationshintergrund eine Frage stellt.

TV-Kritik von Antonie Rietzschel

In jedem Wahlkampf sammeln sich typische Phrasen an, die sich aufgrund ihrer ständigen Wiederholung wunderbar für Trinkspiele eignen (Stichwort: "Bullshit-Bingo"). Die machen wiederum die zahlreichen politischen und teilweise unsäglichen TV-Veranstaltungen erträglicher, die sich kurz vor dem Wahltermin anhäufen. Zum Beispiel die Sendung jüngst bei Sat 1, in der die Linken-Spitzenkandidatin Katja Kipping gefragt wurde, ob sie FDP-Politiker Christian Lindner scharf finde.

Die Wahlarena der ARD, in der Bundeskanzlerin Angela Merkel Fragen aus dem Publikum beantwortete, muss man sich nicht schön saufen. Das liegt vor allem am Streitwillen einzelner Zuschauer (mehr dazu im Live-Blog). Und auch die Bullshit-Bingo-Fans kommen auf ihre Kosten, denn die Bundeskanzlerin fügt ihrem Sprüche-Repertoire (unter anderem hier gesammelt) zwei neue hinzu: "Ich kann Ihnen jetzt nicht versprechen, dass ..." und "Sie wissen das besser".

Es ist nicht das erste Mal, das Merkel mit normalen Bürgern und deren Sorgen konfrontiert ist. Bereits bei der Sendung An einem Tisch mit (RTL) bestimmten die Gäste die Themensetzung. Es ging um Innere Sicherheit, Flüchtlinge, Integration und Altersarmut. Damals präsentierte sich die Bundeskanzlerin vor allem als Macherin, verwies auf Gesetze oder Initiativen, die die Regierung unter ihrer Kanzlerschaft angestoßen hat. Sie spielte stets ihre Erfahrung aus, auch im TV-Duell mit ihrem Herausforderer Martin Schulz.

Die Kanzlerin will bloß nichts versprechen

In der Wahlarena dimmt Merkel die Erwartungen herunter. Ob bei der Pflege, kostenlosen Kita-Plätzen oder Tierschutz, Merkel zitiert wie gewohnt bestehende oder geplante Maßnahmen, macht jedoch deutlich, dass deswegen jetzt nicht gleich alles besser werde. Bloß nichts versprechen. Sie gesteht einzelnen Gesprächspartnern Expertise zu, die angeblich über ihre eigene hinausgeht - ein geschickter rhetorischer Kniff, der die Fragenden entwaffnet und vermeidet, dass sie selbst in die Bredouille gerät. Zum Beispiel beim Thema Parteienspenden. Ab wann müssten die Spender sofort offengelegt werden? "Sie sind da der Experte", sagt Merkel zu einem jungen Mann, der von den Moderatoren nur das "grüne Hemd" genannt wird. "50 000", lautet die Antwort.

Merkel ist offenbar auch dankbar für die zahlreichen Faktenchecks, die es mittlerweile gibt. Da muss sie nicht mehr selbst argumentieren, sondern kann bei der Pkw-Maut auf einen Text des WDR verweisen. Der habe ja ganz klar bewiesen, dass Schulz sie beim TV-Duell zur Unrecht bezichtigt habe, die Unwahrheit gesagt zu haben. Dass das so nicht ganz stimmt, lässt sich hier noch mal nach lesen.

Dank Faktenchecks und eigener Zurückhaltung kann Merkel an diesem Abend lässig bleiben. Keine Selbstverständlichkeit angesichts des sehr ungemütlichen Studioaufbaus. Die Sitze des 150 Personen starken Publikums sind tatsächlich wie in einer Arena angeordnet. Merkel und die zwei Moderatoren Sonia Seymour Mikich und Andreas Cichowicz stehen sich in der Mitte im Dreieck gegenüber. Wenn im Rücken von Mikich jemand die Stimme erhebt ist der oder die recht weit weg von Merkel. Die Bundeskanzlerin versucht zuweilen auf die Menschen zuzugehen, verlässt dafür ihr gläsernes Pult. Doch die meiste Zeit lümmelt sie darauf herum.

Einen Moment der Wahrheit wie bei der Wahlarena 2013, als ein Leiharbeiter Merkel aus dem Konzept brachte, gibt es in diesem Jahr nicht. Kurz schafft es ein junger Pfleger, die Bundeskanzlerin in ihrem beruhigenden Redefluss zu stören. Als sie herunterspult, was in seinem Bereich bereits getan wurde, stellt er die richtigen Fragen: Ob es die versprochenen Standards auf allen Krankenhaus-Stationen gebe? Nein, gibt es nicht. Woher denn in zwei Jahren die vielen neuen Pflegekräfte kommen sollen? "Die fallen nicht vom Himmel." Merkel versucht die Wut des Fragenden zu besänftigen, indem sie ihm für seinen Einsatz dankt.