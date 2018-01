18. Januar 2018, 05:15 Uhr USA Trump und die Medien: Zwischen Boxkampf und Affäre









Amerikanische Qualitätsmedien profitieren von Donald Trump - und nehmen gleichzeitig massiv Schaden.

Vertrauen in die Medien ist abhängiger vom politischen Lager geworden.

Konservative halten kritische Berichte für Fake News, Teile der Demokraten zeigen sich empfänglich für Verschwörungstheorien.

Von Johannes Kuhn , Austin

Weil der Ist-Zustand inzwischen so verstörend normal erscheint, lohnt es sich daran zu erinnern: Der US-Präsident vergibt nicht nur "Fake News Awards", sondern sieht sich im "Krieg mit den Medien" - gegängelt von Journalisten, jenen "vielleicht unehrlichsten Menschen auf dieser Erde", die "unser Land nicht mögen". Auf der anderen Seite lautet das neue Motto der New York Times: "Die Wahrheit hat eine Stimme". Und die Washington Post warnt bereits länger: "Demokratie stirbt in der Dunkelheit".

Der Kampf zwischen Licht und Dunkelheit ist also gut ausgeleuchtet - wem welcher Helligkeitsgrad zugeschrieben wird, hängt davon ab, auf welcher politischen Seite der Betrachter steht. 89 Prozent der Demokraten stimmten 2017 in einer Umfrage der Aussage zu, dass Nachrichtenmedien grundsätzlich eine wichtige Kontrollfunktion über die Politik ausüben. Bei den Republikanern fanden das nur noch 42 Prozent - die Zustimmung hatte sich innerhalb eines Jahres fast halbiert.

Während die "Mainstream-Medien" also gesamtgesellschaftlich an Bedeutung verlieren, festigen sie im tendenziell progressiven Lager ihre Reputation als Wahrheitsforscher. CNN landete erstmals seit 1995 wieder unter den zehn meistgesehenen Kabelsendern, New York Times und Washington Post verzeichneten Auflagenrekorde. Das sind gute Nachrichten für eine Branche, der im Zuge der Digitalisierung weiterhin der ökonomische Kollaps droht. Der Preis dafür ist für einzelne Reporter allerdings oft eine ständige Konfrontation mit Morddrohungen aus der Anhängerschaft des Präsidenten.

Trump liefert alleine mit seinen Tweets und Grenzüberschreitungen genügend Futter für kritische Berichterstattung. Doch unter dem 45. US-Präsidenten ist Lärm und Relevanz nur schwer zu trennen: Eine Analyse des Meinungsforschungsinstituts PEW ergab, dass Journalisten in den ersten hundert Trump-Tagen bei drei Viertel ihrer Berichterstattung Führungsstil und Charakter des US-Präsidenten in den Mittelpunkt stellten. Nur jede vierte Geschichte drehte sich um politische Inhalte.

Eine Form von Co-Abhängigkeit

Trump mag es egal sein, was er sagt und wie dies im Verhältnis zu Amt, Wahrheit und früheren Aussagen steht. Er zieht damit Aufmerksamkeit auf sich und verstellt oft den Blick darauf, was seine Regierung tut. "Einerseits sind die Qualitätsmedien wiederbelebt worden", klagte jüngst Dorothy Wickenden vom Magazin New Yorker. "Andererseits werden wir an der Nase herumgeführt. Jeden Tag."

Nancy Gibbs, die ehemalige Chefin des Magazins Time, beschreibt das Verhältnis zwischen Trump und der Presse als eine Form von "Co-Abhängigkeit": Beide arbeiten sich aneinander ab und sind doch aneinander gekettet. So findet Trump in den kritischen Medien nicht nur ein Feindbild, sondern eben auch ein Megafon. Und als jemand, der Jahrzehnte lang die Aufmerksamkeit der New Yorker Presse suchte und erhielt, gehört massenmedialen Anerkennung zu den wenigen Dingen, die für ihn wirklich eine Rolle zu spielen scheinen.

Nichts spiegelt die absurde Wechselwirkung um diesen mediengewandten wie womöglich mediensüchtigen US-Präsidenten besser wider als sein Verhältnis zu Fox News. Trump verfolgt vor allem die Morgensendung Fox and Friends. Jeden Tag. Seine Früh-Tweets beziehen sich oft auf die Beiträge dort - und sie gehören zu einem Kreislauf, der Trumps Weltbild immerfort bestätigt.

Wer programmiert hier wen?

In der Welt von Fox and Friends dominieren inhaltlich die vermeintlichen Verwicklungen Hillary Clintons in illegale Geschäfte (immer noch), die diagnostizierte Verdorbenheit der Demokraten und eine angebliche Verschwörung des Deep State gegen den amtierenden Präsidenten. Unterstellt wird eine großangelegte Intrige der Geheimdienste und Trump-Gegner innerhalb des Regierungsapparats.

Dem US-Präsidenten wiederum werden dort indirekt beste Charakter- und Führungsqualitäten bescheinigt. Fox News serviert dem US-Präsidenten und seinen Anhängern also eine spezielle "Wahrheit": Sie speist sich aus Trumps Perspektive und seinen Lieblingsthemen, bestätigt seinen Kurs und seine Haltung. Gleichzeitig lenkt der Sender die Aufmerksamkeit des Präsidenten. Etwas überspitzt formuliert heißt das: Trump ist Fox-News-Programmchef. Und Fox News gestaltet das Programm von Trump.

Der Glaubwürdigkeit im eigenen Lager schadet das nicht: In einer repräsentativen Umfrage der Knight Foundation gaben nur 42 Prozent der Republikaner an, eine objektive Nachrichtenquelle nennen zu können. Diejenigen, die es konnten, meinten in sechs von zehn Fällen: Fox News.