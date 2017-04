19. April 2017, 10:33 Uhr TV-Dokumentation Wo leben wir hier eigentlich?









Hass auf Eliten? Der Untergang der Demokratie? Faschismus? Neuerdings alles denkbar. Die ARD-Doku "Nervöse Republik" zeigt ein Land am Ende der Gewissheit - und verliert sich in Hysterie.

Von Constanze von Bullion

Zu den lustigsten Szenen gehört natürlich die mit den Haribo-Gummitieren, die der Innenminister im Fond seines Wagens in sich hineinstopft, als habe er seit Tagen kein Essen mehr gesehen. Überhaupt wirken die Figuren seltsam übersteuert, so als könnte ihnen jeden Moment die Sicherung durchbrennen oder jemand vor Aufregung zusammenklappen.

Nervöse Republik heißt der neue Dokumentarfilm von Stephan Lamby, und er zeigt ein Land, dessen wortführende Klasse in eine Identitätskrise gerät. Lamby, der von Fidel Castro bis Helmut Kohl schon allerlei politisches Großwild mit der Kamera gejagt hat, um es zu porträtieren, ist ein Jahr lang Politikern in Sitzungen und Dienstwagen gefolgt oder hat Journalisten in Redaktionen besucht, wo sie - oft unbemerkt - von Geschichtenjägern zu Gejagten geworden sind.

Bevor allzu viel Nachdenklichkeit aufkommt, wummern die Bässe und Leute brüllen auf den Straßen

Ein Jahr wird da dokumentiert, in dem mit den Flüchtlingen die Angst nach Deutschland gekommen ist, und ihre Schwester, die Hysterie. Die AfD macht sich in Landtagen breit, am 3. Oktober skandiert das Volk "Volks-ver-rä-ter", statt sich zu freuen. Der Terror holt Deutschland ein in diesem Jahr und der Brexit Großbritannien, und wo die einen sich mit Wut betanken gegen die "Eliten" und die "Lügenpresse", setzt bei den anderen eine erste allgemeine Verunsicherung ein.

Wo leben wir hier eigentlich? Und was ist da draußen los, jenseits des politischen Berlin? Das sind so Fragen, die der Film aufwirft, ohne sie wirklich beantworten zu können. Denn bevor allzu viel Nachdenklichkeit aufkommt, wummern da schon die Bässe los und die Leute brüllen auf Sachsens Straßen, sie wünschen Journalisten zum Teufel oder bepöbeln Abgeordnete im Netz. "Ihr dummes Politikerpack", "Wir pinkeln auf dein Grab", so Sachen schickt man einander jetzt in Deutschland. "Ihr von der AfD werdet Weihnachten nicht erleben". Oder: "Besorg dir doch mal eine richtigen muslimischen Schwanz."

Ein Land dreht durch, dieser Eindruck drängt sich auf, je länger man Stephan Lambys TV-Doku zuschaut. Zunächst kreiselt der Diskurs da um Gestalten wie Frauke Petry von der AfD, die mit Chormädchengesicht und Ressentiment das Land vor sich hertreibt. Doch bei Petry allein bleibt es nicht. "Wer Gastrecht missbraucht, der hat Gastrecht dann eben auch verwirkt", hört man da Sahra Wagenknecht sagen, und dann fliegt ihr schon die braune Torte ins Gesicht. CDU-Generalsekretär Peter Tauber verfolgt versteinert am Bildschirm, wie die CDU bei einer Landeswahl abstürzt. Katarina Barley, Generalsekretärin der 20-Prozent-Partei SPD, segelt strahlend in eine Sitzung des Präsidiums, wo ein sagenhaft schlecht gelaunter Sigmar Gabriel das Tagesprogramm herunterleiert.