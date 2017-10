20. Oktober 2017, 19:57 Uhr Satire in der Trump-Ära "Übergeschnappter Nationalismus"

Jordan Klepper spielt in der Late-Night-Show "The Opposition" einen Alt-Right-Republikaner, der Trump und alles Konservative bejubelt. Ist es die Satire, die die USA jetzt braucht?

Von Beate Wild , Austin

Kurt Tucholsky ahnte nichts von Donald Trump. Doch sein Satz, "Satire ist der aussichtslose Versuch, die Realität zu übertreffen", bringt die Lage in den USA gerade auf den Punkt. Wie schwer es ist, in irren politischen Zeiten die absurd erscheinende Wirklichkeit noch zu toppen, um durch Übertreibung einen Witz zu machen, erfahren derzeit die Gastgeber der allnächtlichen US-Late-Shows. Die Comedians Stephen Colbert oder Jimmy Kimmel haben einen deutlich politischeren Kurs als früher eingeschlagen. Und es scheint, als würden sie mit der Veräppelung von Trump & Co. den Nerv zumindest des progressiven Publikums treffen.

Doch im Jahr 2017 ist Politik mehr denn je eine Frage der eigenen Lebensrealität. Diese hängt in den USA stark davon ab, für welche Partei sich einer begeistert: Ein Republikaner sieht die Welt, in der er lebt, komplett anders als ein Demokrat. Der Mensch konstruiert sich eben seine Wirklichkeit, das hat uns Paul Watzlawick schon 1976 erklärt. In seinem Buch "Wie wirklich ist die Wirklichkeit?" erläutert er basierend auf den Theorien des Konstruktivismus, dass Desinformation die Ursache der Wirklichkeitsverzerrung ist. Im heutigen Amerika ist das sehr schön zu beobachten. Die vorurteilsbehaftete Wahrnehmung fördert vor allem bei den politischen Rechten das Misstrauen gegenüber den Medien, die Präsident Trump regelmäßig als "Fake News" verunglimpft.

Ein ideales Millieu für einen wie Jordan Klepper. "Ich traue den Infos in den Medien genauso wenig wie meinem Zahnarzt. Deshalb mache ich Instagram-Fotos von meinen Zähnen und warte, was die Leute in den Kommentaren darunter schreiben", ist ein typischer Klepper. Aber der Reihe nach.

Der Comedian drehte bislang als "Korrespondent" der "Daily Show mit Trevor Noah" lustig-peinliche Mini-Reportagen - beispielsweise auf Wahlkampfveranstaltungen von Trump. Dort sagten dann dessen Anhänger voller Überzeugung unsinnige Dinge wie "China wird für die Mauer zahlen" oder "Wir müssen Israel bombardieren, um den IS auszuschalten" in sein Mikro. Solche Aussagen kann ein Komiker unkommentiert stehen lassen, sie sind per se schon witzig.

Seit Ende September nun hat Klepper seine eigene Comedy-Show mit dem zweideutigen Namen "The Opposition". Opposition, klar. Aber gegen wen eigentlich, das wird noch zu klären sein. Die halbstündige Sendung läuft direkt nach der "Daily Show" auf Comedy Central - wie einst der legendäre "Colbert Report", bei dem Colbert einen ultrarechten Talkmaster spielte. Doch der Sendeplatz ist nicht die einzige Gemeinsamkeit der beiden Late Shows. Auch Klepper schlüpft in die Rolle eines rechten Medienagitators.

Wie einst der "Colbert Report", dessen Erfolgsgeschichte in der Ära George W. Bush begann, ist "The Opposition" eine "In-Character"-Satire. Der Comedian verkörpert durchgehend eine bestimmte Persönlichkeit, bleibt beharrlich bei der gewählten politischen Haltung und macht diese dadurch lächerlich. Er macht sich nicht über das Zeitgeschehen lustig, sondern kommentiert es - im Falle von Colbert wie auch Klepper - aus der Perspektive eines Republikaners, also eines Rechtskonservativen.

Einen aggressiven Verschwörungstheoretiker als Vorbild

Colbert entlehnte seine Figur konservativen Fox-News-Moderatoren wie Bill O'Reilly. Doch in Zeiten, in denen Fox News im Vergleich zu Breitbart und anderen Alt-Right-Plattformen fast gemäßigt wirkt, passt sich auch Klepper dem Zeitgeist der Extreme an: Seine Rolle hat den ultrarechten Radiomoderator Alex Jones von der Alt-Media-Plattform InfoWars zum Vorbild.

Wer Jones nicht kennt: Der aggressive Verschwörungstheoretiker hat in den vergangenen Jahren mit seinem heiser rausgebrüllten Hass auf Demokraten wie Barack Obama und Hillary Clinton ein kleines Medien- und Merchandise-Imperium aufgebaut. Die Ultrarechten hörten ihm bereits begeistert zu, als die republikanischen Präsidentschaftskandidaten noch John McCain oder Mitt Romney hießen. In der Trump-Ära erscheinen seine Ansichten durchaus kompatibel mit dem republikanischen Wähler-Mainstream.

Jones ist etwa davon überzeugt, dass hinter dem jüngsten Attentat in Las Vegas nicht ein verwirrter Einzeltäter steckt, sondern ein Geheimbund der Demokraten, der das Massaker von langer Hand plante, um die Schusswaffendebatte in den USA anzuheizen. Natürlich unterstützt Jones den US-Präsidenten, der ihn im Wahlkampf besuchte und versprach: "Ich werde Dich nicht hängen lassen." An das Versprechen haben sich bislang beide gehalten.