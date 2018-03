26. März 2018, 12:43 Uhr Presseschau zum Katalonienkonflikt "Puigdemont ist ein Rebell"

Bedeutet die Verhaftung des Politikers einen Wendepunkt im Katalonienkonflikt oder die Ausschaltung eines Aktivisten? Die Presse ist gespalten.

Zeit Online sieht in der Verhaftung Puigdemonts einen Wendepunkt im Katalonienkonflikt:

"Tatsächlich ist die Inhaftierung von Puigdemont ein Wendepunkt im Katalonienkonflikt. Nicht nur weil die Stimmung auf der Straße gereizter ist und die Demonstrationen nichts mehr mit den fröhlichen Happenings der letzten Jahre zu tun haben, bei denen Hundertausende Estelades, die katalanische Flagge, schwenkten. Sondern auch, weil sich zeigen wird, inwiefern die Strategie der Separatisten aufgeht. Puigdemont und die anderen katalanischen Politiker hatten sich nach Belgien abgesetzt, um den Konflikt auf eine internationale Ebene zu heben [...]. Hat er seine Verhaftung provoziert, um einen einflussreichen europäischen Staat zum Handeln zu zwingen? Auch in Katalonien herrscht Rätselraten."

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung widerspricht:

"Für die politische Lage in Katalonien spielt es keine große Rolle, ob der frühere Regionalpräsident Puigdemont von Deutschland an Spanien ausgeliefert wird [...]. Die Separatisten sind ohne Führung und zerstritten, und die Zentralregierung in Madrid bemüht sich nicht um eine dauerhafte Lösung des Konflikts. Das ist keine gute Entwicklung. Spanien hat in Katalonien ein ernsthaftes Problem, dessen Bedeutung weit über die tägliche Parteipolitik hinausreicht. Die Inhaftierung von Separatisten mag rechtlich geboten sein - ein Ersatz für ein ernstgemeintes Autonomieangebot ist sie nicht."

Die Welt appelliert an die deutsche Justiz:

"Über etwaige Auslieferungen entscheiden [...] einzig und allein Richter. Die Politik des Landes, in dem Gesuchte gefasst werden, hat kein Mitspracherecht. Trotzdem ist der Fall Puigdemont natürlich ein hoch politischer Fall. Wegen der möglichen Veruntreuung von Geldern wäre es kaum zu der ganzen Malaise um ihn gekommen, da gibt es noch ganz andere Beispiele. Es geht Madrid um die politische Ausschaltung der katalanischen Aktivisten. Spaniens Regierung will der Bewegung den organisatorischen Boden entziehen. Es will politisch und auch psychologisch Tatsachen schaffen, solange die Separatisten in Katalonien wieder so verunsichert und zerstritten sind, wie es im Moment der Fall ist."

Die Berliner Zeitung warnt vor der "blinden Rache" der spanischen Justiz:

"Puigdemont ist ein Rebell im politischen Sinne des Wortes, aber nicht in dessen strafrechtlicher Bedeutung. Er hat keinen gewaltsamen Aufstand organisiert, er hat keine militärischen Aktionen geplant, er hat keinen Bürgerkrieg provoziert. Richter Llarena versucht in seiner Anklageschrift, das Gegenteil zu belegen. Er wirft den Separatisten vor, Gewalt billigend in Kauf zu nehmen. Als Indiz dafür führt er die Belagerung des katalanischen Wirtschaftsministeriums am 20. September durch Zehntausende Demonstranten an, bei der zwei Polizeiwagen zu Schrott gingen. Doch dass eine Protestaktion eskaliert, macht deren Organisatoren noch nicht zu Hochverrätern. Juristische Entscheidungen sind immer diskutierbar. Aber ein gut funktionierender Rechtsstaat zeichnet sich auch durch seine Gelassenheit aus. Und die ist dem Richter Llarena abhanden gekommen."

Die Londoner Times kritisiert die spanische Regierung:

Seit dem vergangenen Oktober hat es die spanische Regierung geschafft, das dornige Thema der katalonischen Unabhängigkeit immer wieder besonders rücksichtslos und plump anzugehen - mit einem offensichtlichen Wunsch danach, eine schwierige Situation noch viel schlimmer zu machen [...]. Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy hat nicht wirklich etwas unternommen, um zu verstehen, warum ein bedeutender Teil der Katalanen auf Unabhängigkeit hofft [...]. Sie versucht, Stärke zu demonstrieren, doch stattdessen wirkt sie überängstlich."