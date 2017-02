11. Februar 2017, 14:18 Uhr Polit-Talkshows Außerdem zu Gast: der Trump-Wohlwoller

Momentan sehr gefragt in Talkshow: der Trump-Gegengast. Etwa Max Otte, deutsch-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler zu Gast bei Anne Will oder ...









Polit-Talkshows leben vom Dissens. Aber mit dem neuen US-Präsidenten ist ein ohnehin schwer zu besetzender Platz frei geworden. Wie sich die Macher zu helfen wissen.

Von Cornelius Pollmer

Bis zur Errichtung eines Deutschen Talkshow-Museums werden wohl noch Jahre vergehen, aber über die Dauerausstellung ließe sich ja schon mal reden. Es müsste ein Quiz geben, bei dem Cremefarben den Sesseln verschiedener Sendungen zuzuordnen wären. Auch sollte ein LED-Laufband aufleuchten mit den schönsten Bauchbinden aller Zeiten, darunter jene Vorschau, die einst beim Daily Talk Franklin eingeblendet wurde: "Thema demnächst: Männer sind das Letzte! Jetzt werde ich fett und lesbisch".

Im Hof schließlich könnte ein gar nicht so kleiner Zoo entstehen, mit allen Tieren, die je bei Johannes B. Kerner gastierten. Allein im Jahr 2009 waren das, in unvollständiger Auswahl: ein Affe, ein Seehund, mehrere Eulen, ein Königstiger, Adler, ein womöglicher Otter oder aber ein Otter-ähnliches Tier, verschiedene Hunde, zwei Schweine, ein Gepard.

Für jeden Gast ein Gegengast, wusste schon Andreas Türck

Das Verhältnis des deutschen Publikums zum Talk ist grundsätzlich speziell und es ist noch spezieller, wenn es um politische Gesprächssendungen geht. Insofern sollte es im Museum dereinst einen Raum geben, der sich jener bemerkenswerten Neuerung widmet, die 2016/2017 zu beobachten gewesen sein wird.

Mit dem Emporkommen und vor allem der Wahl Donald Trumps ist ein schwer zu besetzender Platz frei geworden in all den Runden, die sich nun in heftigem Agenda-Petting am neuen US-Präsidenten abarbeiten. Solche Hochphasen gibt es immer wieder. Während aber in der Griechenland-Debatte noch immer zumindest der EU-kritische Neffe eines Tavernenbesitzers aufzutreiben war, und während bei Diskussionen um die AfD die Partei ihre Fürsprecher selbst stellen kann, erwies sich das Welttheaterstück Trump bislang als vergleichsweise schwer zu besetzen.

Das Prinzip der deutschen Talkshow ist nicht die gemeinsame Erörterung von Dingen, nicht die friedlich verteilte Rede, es ist der Dissens. Andreas Türck beschrieb dies einst in schönster Kürze: "Gast, Gegengast". Am liebsten gesehen waren als Gegengäste zuletzt Trump-Wähler wie Nicholas Smith, die - Bonuspunkte für Authentizität - nocke eine bissken räden wie eine ricktige Amerikaner. Falls sich eventuelle Transatlantiker unter den Lesern nun fragen, für welchen Bundesstaat Smith einst im Senat gesessen sei und woher also seine Kompetenz. . . - Stopp, der Mann verkauft im Hauptberuf Burger und Tacos im "Gringos", einem Restaurant in Rüttenscheid.