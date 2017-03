3. März 2017, 02:55 Uhr Maybrit Illner Bei Maybrit Illner weicht der AKP-Politiker den schwierigen Fragen aus









Angesichts der Verhaftung des Journalisten Deniz Yücel äußerte sich Mustafa Yeneroğlu kürzlich noch kritisch. Im TV-Talk bleibt er im Weichspülgang.

TV-Kritik von Hakan Tanriverdi

Schon in der ersten Antwort von Mustafa Yeneroğlu im "Maybrit Illner"-Talk ergibt sich eine Gelegenheit, ihn zu kontern, ihn in seiner Rolle ernst zu nehmen. Yeneroğlu ist AKP-Mitglied. Er vertritt die Parteilinie im deutschen Fernsehen. Deutschland ist eine Hochburg der AKP-Wähler. Knapp zwei Millionen türkischstämmige Bürger können am 16. April in einem Referendum darüber abstimmen, ob der Präsident in Zukunft noch mehr Macht bekommen soll. Auch an diese Wähler richtet sich der Politiker mit seinen Statements und Fernsehauftritten.

In der ersten Frage also geht es um den Welt-Journalisten Deniz Yücel. Der sitzt in der Türkei in Untersuchungshaft und schrieb kürzlich einen Brief, in dem er sich freute, endlich wieder rauchen zu können. Yeneroğlu wird nach seiner Sicht gefragt. Ist Yücel ein Krimineller? Antwort: "Das wird letztendlich das Gericht entscheiden. Es gibt Vorwürfe gegen ihn." Er habe versucht, Informationen einzuholen und gehe davon aus, dass demnächst mehr Einzelheiten an die Öffentlichkeit gelangen werden. Kurz: Yeneroğlu weicht aus.

Derselbe Yeneroğlu sprach erst vergangene Woche davon, dass er in Yücel zwar "mehr Aktivist als Journalist" sehe, die Inhaftierung fand er aber "sehr kritisch". Der Propaganda-Begriff - Yücel wird Terrorpropaganda und Volksverhetzung vorgeworfen - werde zu weit ausgelegt. Eine deutlich kritischere Haltung, die der Politiker kurz darauf im Interview mit dem Handelsblatt wiederholte.

Leider keine Nachfrage

Wo ist die Kritik bloß hin? Leider kommt an dieser Stelle keine Nachfrage, sondern Yeneroğlu mit seinem Weichspülgang davon. Dabei wäre genau dies das Thema der Sendung am Donnerstagabend gewesen, lautete der Titel doch: "Deutschland und die Türkei - Was erlaubt sich Erdoğan?"

Antworten auf diese Frage kommen von den anderen Studiogästen. Aydan Özoğuz, stellvertretende SPD-Vorsitzende, sagt über Yücel: "Er ist in Haft, weil er als Journalist gearbeitet hat. Das passt nicht in einen Rechtsstaat."

Mithat Sancar, Staatsrechtler und Abgeordneter der türkischen Oppositionspartei HDP, sieht ein grundsätzliches Problem: "Warum sind über 155 Journalisten in Haft? Die Regierung duldet die Freiheit nicht und hat keine demokratische Haltung." Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Amnesty International belegt die Türkei den Spitzenplatz bei der Inhaftierung von Journalisten.

Auch Markus Söder (CSU) darf seinen gewohnt polternden Kommentar loswerden: "Die Türkei hat seit dem Putsch jedes Maß an Verhältnismäßigkeit verloren." Der fünfte Studiogast, Yahya Kılıçaslan, ist "Erdoğan-Fan" und eher vorsichtig: "Wir haben keine Akteneinsicht. Deshalb - finde ich - können wir nicht darüber urteilen."