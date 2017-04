6. April 2017, 07:01 Uhr Maischberger über Minijobber und Millionäre "Der Staat unterstützt die Ungerechtigkeit"









Um sich dem Volk anzunähern, lassen Sender zunehmend den "kleinen Mann" zu Wort kommen, so auch bei Maischberger. Eigentlich eine gute Sache. Wäre da nicht die Politik.

TV-Kritik von Ruth Schneeberger

Der "kleine Mann" ist in dieser Nacht eine kleine Frau. Allzu viele Sorgen trägt sie auf ihren schmalen Schultern, denn: Sie hat drei Jobs und kommt doch kaum über die Runden. Netto bleiben ihr nur 1000 Euro, aber sie will lieber "das Amt entlasten", als von Hartz IV zu leben.

Wie es sich damit lebt, kann ein ehemaliger Hauptschullehrer aus Köln berichten, der seinen Beruf nicht mehr ausüben kann und aufgrund der mangelhaften Grundsicherung gerne die Tafel aufgesucht hätte. Dort teilte man ihm mit, wegen Überfüllung könne er sich vielleicht in zwei Jahren etwas zu Essen holen. "Armut steht Schlange", formuliert es der Ex-Lehrer. Er erzählt von großer Scham und damit verbundenen psychischen Problemen. Und er warnt vor Neid unter Mittellosen, Asylbewerbern und Hartz-IV-Empfängern, die sich nun um die offenbar nicht ausreichenden Töpfe schlagen müssten.

Deutschland 2017: Die Kanzlerin verkündet, den Menschen in diesem Land sei es noch nie so gut gegangen wie heute. Meint sie damit alle, die Mehrheit oder nur eine kleine Elite? Wie seit Beginn ihrer Kanzlerschaft vor zwölf Jahren versuchen die Medien, Angela Merkels bisweilen arg formelhafte Worte zu enträtseln. Sandra Maischberger probiert es am späten Mittwochabend in der ARD noch einmal mit einer Publikumsdebatte, diesmal unter dem Motto: "Millionär oder Minijobber: Ist Deutschland ungerecht?"

Eine erste "Publikumsdebatte" gab es bei Maischberger im November, damals zum Thema "Angst vor dem Islam". Weil die Redaktion positiv überrascht vom Medienecho war, das nicht so negativ wie sonst ausgefallen sei, wird das Experiment nun fortgesetzt. Wieder mit einem schmissigen, man könnte auch sagen: populistischen Thema. Wieder sind die Studiogäste eingeladen, zu diskutieren. Ganz normale Menschen aus allen möglichen Bevölkerungsschichten, vom Anwalt bis zur Putzfrau, die dem Aufruf der Redaktion gefolgt sind, ihre Meinung zu äußern. Die Politiker stehen an diesem Abend, im Gegensatz zu sonstigen Talkshows, nicht im Mittelpunkt. Sie sitzen mit im Publikum, wie Zaungäste, und dürfen nur ab und zu was sagen. Eine ungewohnte Rolle.

Die Politik weicht aus

Vielleicht ist das ein Grund, warum hier nicht die erste und auch nicht die zweite Garde an Politikern sitzt. Generalsekretärin Katarina Barley ist zwar die neue Talkshow-Queen der SPD und schlägt sich in dieser Rolle kulleräugig auch ganz wacker, aber wer ist Ralph Brinkhaus? Einer von ingesamt zwölf stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und sonst nicht weiter auffällig - außer durch an diesem Abend viel geäußertes Verständnis für alle Beteiligten.

Dabei ist genau das das Problem: Von Verständnis können sich die Betroffenen nichts kaufen. Was sie benötigen, ist konkrete Hilfe. Stattdessen wiegeln die Politiker an diesem Abend ab, wo sie persönlich um Ratschlag gebeten werden, lenken ab, wo es um konkrete Antworten ginge, und weichen aus, wo die Moderatorin gezielt nachhakt. Das ist schade, denn es konterkariert das Format.