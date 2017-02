11. Februar 2017, 11:09 Uhr Letzte Staffel "Girls" Die Mädchen greifen an

Sinnbild der Großstadtfrau in ihren Zwanzigern: Lena Dunham in der aktuellen Staffel von Girls .









Lena Dunhams Serie "Girls" hat fünf Jahre lang hemmungslos ehrlich vom Leben mit Anfang zwanzig erzählt. In der letzten Staffel radikalisiert sich ihr Ton.

Von Anne Philippi

Lena Dunham, Hauptdarstellerin, Autorin und Erfinderin der HBO-Serie Girls hat wegen Donald Trump abgenommen. "Donald Trump wurde Präsident und ich bin nicht mehr in der Lage, echtes Essen zu mir zu nehmen." Lenas Diät-Tipp klingt nach hartem Liebeskummer, nach Schmerz, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit verbunden mit dem amerikanischen Prinzip des "Revenge Body": Ein toller, trainierter Körper ist die beste Rache, zum Beispiel an einem Ex-Freund, der einen nicht gut behandelt hat, oder eben an Donald Trump.

Lena Dunham und ihre Mitspielerinnen starten an diesem Wochenende in die sechste und letzte Staffel von Girls. Und wenn man derzeit am Sunset Boulevard im Nachmittagsgegenlicht an den großen Plakaten vorbeifährt, schaut man in andere Gesichter als noch vor ein paar Jahren. Als die Girls noch angriffslustiger, süßer dreinschauten. Als es noch nur darum ging, sich gegen die Eltern aufzulehnen.

Die Zeiten aber sind heute andere, und die Gesichter der vier Girls erzählen von den Dingen, die sie gelernt und gesehen haben. Sie wissen jetzt, wie man Traurigkeit aushalten kann, wie Fremdgehen funktioniert, wie sehr schlechter Sex sich anfühlt und wie sich einem der Magen umdreht, wenn man verlassen wird. Die Zeiten ihrer Millennial-Krisen, die von falschen Facebook-Freunden oder fehlgesendeten SMS handelten, sind vorbei. Früher wirkte die New Yorker Clique aus Hannah (Dunham), Marnie (Allison Williams), Jessa (Jemima Kirke) und Shoshanna (Zosia Mamet) mit ihren erstaunlich ähnlichen Secondhand-Kleidern wie eine eigene Person, ein eigenständiger, aber zusammenhängender Problemkomplex dieses Jahrtausends.

Lena Dunham kämpfte für Hillary Clinton und wurde deshalb bedroht und beschimpft

All das basierte noch auf Lena Dunhams Idee, auf ihrem "schrecklichen" (Dunham) Pitch, mit dem sie einst beim Bezahlsender HBO auflief. Es ging ihr damals um dieses Schlachtfeldgefühl zwischen später Teenagerzeit und Erwachsenwerden, wenn man aus dem College oder aus der Universität kommt und direkt in eine Welt ohne "Glamour und Struktur" hineinrauscht; es ging um diesen Fluxus-Zustand, den fast niemand gut und unbeschadet übersteht.

Dunham wollte von Frauen (und ihren Freundinnen) erzählen, und Girls entstand auf dem Höhepunkt einer neuen, liberalen, halb neurotischen, sehr sexuellen Welt, und erzählt davon wurde in einem neuen und sehr liberalen Vokabular. Diese Sprache hatte es bis dahin im Fernsehen nicht gegeben, sie klang wie eine Therapiestunde auf Amphetaminen und eine Lehrstunde im sogenannten "Oversharing", einer amerikanischen Disziplin, die darin besteht, übermäßig viele, peinliche und intime Dinge loszuwerden und das in Sekunden und vor Menschen, die man eben auch erst seit ein paar Sekunden kennt.