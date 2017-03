14. März 2017, 16:50 Uhr Hugo Egon Balder im Interview "Fremdschämen mag ich mich nicht"









Hugo Egon Balder gehört zu den innovativsten deutschen Fernsehmachern. Sat.1 hat nun seine Sendung "Genial daneben" wieder aufgelegt. Ein Gespräch über Spontanität, das Dschungelcamp und warum er selbst kaum fernsieht.

Interview von Carolin Gasteiger

Hugo Egon Balder wurde in den Neunzigern als Moderator bekannt und wird deswegen inzwischen oft als Fernsehfossil oder TV-Dinosaurier bezeichnet. Aber was viel wichtiger ist: Balder hat im Fernsehen immer viel ausprobiert. In Alles Nichts Oder?! ließ er sich zusammen mit Hella von Sinnen mit Torten bewerfen, in Tutti Frutti, das er moderierte, zogen junge Frauen blank, das Publikum war empört.

Für seine Sendung Genial daneben, die jetzt wieder bei Sat.1 läuft, gibt es kein Buch und keine Proben. Zuschauer schlagen absurde Begriffe vor und die Comedians müssen erraten, um was es sich handelt - und weder der Regisseur noch Balder selbst kennen die Begriffe vor der Aufzeichnung. Das Format lief erstmals 2003 bis 2011 auf Sat1, nun ist es nach sechs Jahren Pause zurück.

Von Spontaneität war auch sein Kneipentalk Der Klügere kippt nach geprägt, in der Balder mit Prominenten am Tresen aktuelle Themen verhandelte. Jemand mit so vielen Ideen und so viel Lust zum Ausprobieren muss doch eine strenge Meinung über das deutsche Fernsehen haben. Sollte man meinen.

SZ.de: Genial daneben wurde vor 14 Jahren erfunden, inzwischen sind mehr als 400 Episoden gelaufen. Ist diese Sendung die Zukunft im deutschen Fernsehen?

Hugo Egon Balder: Wenn ich das wüsste, würde ich es verkaufen.

Aber Sie sind doch lange genug im Showgeschäft. Da kriegt man doch ein Gespür dafür, was geht und was nicht.

Ja, ab und an hat man vielleicht so ein Gespür, aber definitiv weiß man es einfach nicht. Mit der Idee zur Sendung bin ich sieben Jahre lang hausieren gegangen, bevor das jemand umsetzen wollte. Alle wollten ein Drehbuch, aber ich wusste von Anfang an: Lasst die Leute einfach mal quatschen, was sie wollen.

"Man sieht Menschen, die nicht den Schimmer einer Ahnung haben und dies möglichst laut kundtun", schreibt der Kollege Hans Hoff.

(Balder lacht) Der Hoff hat recht. Wir machen doch nichts weiter als Blödsinn. Und was ich damals gar nicht bedacht hatte, ist der Nebeneffekt, dass der Zuschauer auch noch was dabei lernt. Egal, ob das wichtig oder unwichtig ist. Aber die Leute wollen eben dann doch wissen, was eine Opferwurst ist. Und das erfahren sie nicht irgendwie. Da sitzen fünf Humoristen und finden nicht Antworten, sie erfinden sie. Und dann behaupten sie einfach mal, dass das stimmt. Das ist das Schöne, dass es nicht mehr ist als höherer Blödsinn, der für uns alle ein großes Vergnügen ist.

Als Sat.1 2011 einen neuen Programmdirektor bekam, wurde Genial daneben abgesetzt. Nun ist die Sendung zurück. Hätten Sie sie auch noch einmal gemacht, wenn Hella von Sinnen nicht dabei wäre?

Wir sind davon ausgegangen, dass Hella nochmal mitmacht. Sie ist schließlich von Anfang an dabei, sie liebt Genial daneben. Eigentlich lustig.

Warum?

Weil ich sie anfangs dazu überreden musste. Sie hatte starke Bedenken, ob sie das kann. Völlig zu Unrecht.

Inzwischen ist sie neben Ihnen der wichtigste Part der Show. Ansonsten ist das Prinzip ja ziemlich simpel.

Das ist ja gar kein Prinzip (lacht). Das, was passiert, ist reine Spontaneität.

Vielleicht ist das ja das einzig konstante Erfolgsrezept im deutschen Fernsehen: Blödsinn machen und Spaß dabei haben.

Es muss nicht immer nur Blödsinn sein. Wir reden von Unterhaltungsfernsehen, das kann auch mal spannend sein. Oder eben lehrreich, wenn man etwas erfährt. Aber fremdschämen mag ich mich nicht. Ich mag mir keine Leute angucken, die ich schon bedauere, wenn ich den Fernseher anstelle.