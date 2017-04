13. April 2017, 10:59 Uhr Frankreich Wahlkampf nach Stoppuhr









Feedback

Anzeige

Ein Gesetz zwingt französische Medien, allen Kandidaten für die Präsidentschaftswahl exakt die gleiche Sendezeit zu bieten. Ein weiteres Detail in einem irren Regelkatalog.

Von Joseph Hanimann

Das wichtigste Arbeitsgerät in französischen Redaktionen ist seit Beginn dieser Woche die Stoppuhr. Es ist nicht einfach, elf Präsidentschaftskandidaten auf die Sekunde gleich lang zu Wort kommen zu lassen. Das aber verlangt die Medienaufsichtsbehörde CSA (Conseil supérieur de l'audiovisuel) gemäß eines 2016 verabschiedeten Gesetzes. Galt bis zum vergangenen Wochenende noch die Regel der "Ausgewogenheit", so gilt in der letzten Phase vor der Präsidentschaftwahl am 23. April die Vorschrift der "strikten Gleichheit" in den öffentlichen Medien, und zwar sowohl bezüglich der Sprechdauer als auch der Sendezeit morgens, mittags, abends oder nachts. Mitgezählt werden überdies neben den Interviews die Berichte, Reportagen und Kommentare.

Die Redakteure ächzen. Ausgerechnet das Land, in dem die Gerüchteküche am heißesten dampft mit Verdächtigungen, welches Medium welchen Kandidaten begünstigt, erlegt sich per Gesetz die strengsten Regeln auf. Vierzig Sonderbeauftragte des CSA schauen sich von morgens bis spätnachts Sendungen an und die Aufsichtsbehörde kann die Anstalten im Streitfall dann verwarnen.

Mehr kann sie allerdings kaum tun, dabei sehen sich die Journalisten in diesem ungewöhnlichen Wahlkampf mit allerlei neuen Problemen konfrontiert. Bei der ersten Fernsehdebatte mit den Kandidaten auf TF 1 gab es Streit, weil die Anstalt aus praktischen Gründen nur die fünf "Großen" eingeladen hatte, was dazu führte, dass einer der am Vorabend separat eingeladenen "Kleinen" aus Ärger während der Sendung aus dem Studio lief. Bei der zweiten Fernsehdebatte auf BFMTV waren dann alle elf dabei. Die für kommende Woche vorgesehene dritte Debatte wurde abgesagt, weil der Linkskandidat Jean-Luc Mélenchon, gefolgt von Marine Le Pen, seine Teilnahme wieder zurückzog. Ein solcher Auftritt mit seinen Risiken kann ihnen nur noch schaden.

Immerhin führt die Schwäche der etablierten Kandidaten dazu, dass alle sich den Medien gegenüber ziemlich fügsam zeigen. Der Konservative François Fillon kann sich mit seinem laufenden Gerichtsverfahren so wenig Kapriolen leisten wie der Sozialist Benoît Hamon mit seinen schlechten Umfragewerten. Die übrigen Konkurrenten sind Außenseiter oder Neulinge. Für die Medien liegt die Schwierigkeit hingegen darin, wie man der Auseinandersetzung bei all den starren Regeln etwas Spannung verleiht.

Anzeige

Viele Wahlkämpfer suchen Wege abseits der etablierten Medien, um ihre Botschaften zu vermitteln

Im Allgemeinen ist nach der Schlagzeilenschwemme über die Fillon-Affäre zu Beginn des Jahres das Gleichgewicht zwischen Programminhalten, persönlichkeitszentrierten Beiträgen und anekdotischem Nebenbei ziemlich gelungen. Der medienkritische Verein Acrimed (Action-Critique-Médias) beanstandet zwar die wachsende Neigung der Medien, den Wahlkampf auf sportjournalistische Kategorien wie "Punktsieg", "k.o.", "disqualifiziert" zu verkürzen. Doch ist ein Präsidentschaftswahlkampf für die großen Zeitungen, Rundfunk- und Fernsehanstalten nun mal fast ebenso wichtig wie eine Fußball-WM. Zehn Millionen Zuschauer verfolgten die erste Fernsehdebatte.