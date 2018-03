10. März 2018, 11:24 Uhr Festnahme in Griechenland Deutsche Journalisten könnten noch heute vor Gericht kommen

Sie wollten nach eigenen Angaben für die ARD eine Geschichte über aus Deutschland heimkehrende Flüchtlinge drehen. Möglicherweise haben sie dabei eine militärische Sperrzone betreten.

Die zwei deutschen Journalisten, die am Freitag im griechischen Grenzgebiet zur Türkei festgenommen worden waren, könnten noch an diesem Samstag im Schnellverfahren vor Gericht gestellt werden. Das sagte der Rechtsanwalt der beiden, Dimitrios Kadoglou, gegenüber der dpa. Voraussetzung ist jedoch, dass die Journalisten dem Verfahren zustimmen. Anderenfalls könnte es einen Termin zu einem späteren Zeitpunkt geben, damit die beiden ihre Verteidigung besser vorbereiten können, sagte der Rechtsanwalt.

Bei den Journalisten handle es sich um eine 33-Jährige und einen 31 Jahre alten Kollegen, bestätigte die deutsche Botschaft in Athen der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.

Die beiden hätten angegeben, im Auftrag der ARD eine Geschichte über aus Deutschland heimkehrende Flüchtlinge drehen zu wollen. Die Journalisten seien ohne Drehgenehmigung unterwegs gewesen. Ob sie tatsächlich für die ARD arbeiteten, ließ sich zunächst nicht bestätigen. Die ARD äußerte sich auf Nachfrage zunächst nicht. Der Fall sei bekannt und werde von Deutschland konsularisch betreut, hieß es in der Nacht zum Samstag aus dem Auswärtigen Amt in Berlin.

Die beiden Reporter seien wegen Betretens einer Sperrzone in Gewahrsam, teilte die Polizei mit. Sie sollen am Samstag von der Staatsanwaltschaft vernommen werden. Normalerweise werden Journalisten in vergleichbaren Fällen schnell wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Betreten einer militärischen Sperrzone mit gleichzeitigen Videoaufnahmen könnte allerdings auch hart bestraft werden. Nach griechischem Recht handelt es nämlich um "eine kriminelle Tat", so Anwalt Dimitrios Kadoglou. Auch die deutsche Botschaft in Athen bestätigte die Festnahme.

Flüchtlinge versuchen seit Jahren über den Grenzfluss Evros nach Griechenland zu gelangen, um von dort weiter nach Mittel- und Nordeuropa zu reisen. Immer wieder kommen dabei Menschen ums Leben. Seit Inkrafttreten des Flüchtlingspakts der EU mit der Türkei im März 2016 ging die Zahl der Grenzübertritte in dem Gebiet jedoch deutlich zurück.

Zuletzt wurde griechischen Sicherheitskräften vorgeworfen, Flüchtlinge illegalerweise auf türkisches Staatsgebiet zurückzudrängen. Die Regierung in Athen dementierte entsprechende Berichte.

In der Türkei wurden in der vergangenen Woche zwei griechische Soldaten festgenommen, die bei einer Patrouille nördlich des Evros auf türkisches Gebiet geraten waren. Ihnen wird wegen des "Eindringens in eine militärische Sperrzone" der Prozess gemacht. Die beiden Soldaten gaben an, sie hätten wegen der schlechten Wetterbedingungen die Orientierung verloren.