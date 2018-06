14. Juni 2018, 18:50 Uhr Entlassung von Gebhard Henke Der Trennungsknall

Mehr als zehn Frauen sollen WDR-Fernsehspielchef Gebhard Henke sexuelle Belästigung und Machtmissbrauch vorwerfen. Er bestreitet das. Nun muss der Sender die Frauen überzeugen, sich nicht nur anonym zu äußern.

Von Hans Hoff

Der WDR hat seinem Fernsehspielchef Gebhard Henke fristlos gekündigt. Als Begründung führt der Sender "Vorwürfe sexueller Belästigung und des Machtmissbrauchs" an. Die von mehr als zehn Frauen geschilderten Vorfälle hält man in der Anstalt "für schwerwiegend und glaubhaft", wie es in einer Pressemitteilung heißt. Es handle sich um Fälle von sexueller Belästigung und unangemessenem Verhalten, teils in Zusammenhang mit Machtmissbrauch. Unter den Frauen, die Henke Übergriffigkeit vorwerfen, ist auch Schriftstellerin Charlotte Roche, die dem nun Gekündigten mehrfach auch öffentlich vorgeworfen ...