Zehn Jahre nach "Planet Earth" zeigt das ZDF neue Folgen der erfolgreichen BBC-Reihe. Mit modernster Technik haben die Macher beeindruckende Bilder eingefangen, die begeistern.

Von Karoline Meta Beisel

Es heißt oft, die BBC sei die beste der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Europa. Jetzt hat der Sender sogar herausgefunden, was es braucht, um junge Leute aus dem Internet zurück vor den Fernseher zu holen: einen Greis und wilde Tiere.

Als die BBC Anfang November neue Folgen ihrer Natur-Dokureihe Planet Earth mit dem 90-jährigen Erzähler Sir David Attenborough ausstrahlte, wollten das mehr Zuschauer zwischen 16 und 34 Jahren sehen als die Castingshow X-Factor, insgesamt schauten mehr als zwölf Millionen Menschen zu. Bei der Filmdatenbank IMDb ist die zweite Staffel als beste Fernsehproduktion aller Zeiten gelistet, noch vor Game of Thrones: Im Kampf Warane gegen Drachen steht es eins zu null. Von diesem Sonntag an ist Planet Earth unter dem Titel Eine Erde - viele Welten auch in Deutschland zu sehen, das ZDF hat die Reihe mitproduziert und sendet sie auf dem Sendeplatz von Terra X.

Zehn Jahre nach der ersten Staffel zeigt die BBC mit den neuen Folgen, was im Tierfilm heute möglich ist. Ein Clip aus der ersten Folge, der sich im November auch hierzulande in den sozialen Netzwerken verbreitete, macht klar, was das Format so besonders macht. Darin geht es um Meerechsen, eine Leguanart, die auf den Galapagosinseln heimisch ist. Sie schlüpfen aus Eiern, die Weibchen fernab von der Küste im Sand vergraben. Von dort müssen die Kleinen allein zum Strand - und auf dem Weg droht Gefahr. Man sieht also aus nächster Nähe eine Echse, wie sie erst ihren Kopf, dann den Körper aus dem Sand schält. Sie watschelt los, in Richtung des linken Bildrandes - dann schiebt sich von rechts lautlos eine Schlange ins Bild, gleich danach noch eine und noch eine. Die Echse flieht, aber dann kommen von allen Seiten Nattern zwischen den Felsen hervor, wie aus dem Kopf der Medusa.

Die Szenen sind Miniaturen über Sex, den Tod oder zumindest die nächste Mahlzeit

Als Zuschauer fiebert man mit der Echse wie sonst wohl nur mit der Lieblingsfußballmannschaft. Es sollen sogar schon Journalisten triumphierend die Fäuste in die Luft gerissen haben, als es der Echse gelingt, sich aus einem Knäuel Nattern zu befreien.

Dass den Zuschauer diese und andere Momente in Planet Earth emotional derart ansprechen, liegt an zwei Dingen. Zum einen an der Dramaturgie der Szenen. Sie funktionieren wie Miniaturen, wie kurze Dramen ums Überleben, Sex oder zumindest um die nächste Mahlzeit - und sind auch genauso geschnitten. Die Musik von Oscar-Gewinner Hans Zimmer, der normalerweise Hollywoodfilme wie Interstellar, Gladiator oder König der Löwen vertont, unterstützt diesen Eindruck noch.

Noch beeindruckender sind aber die Bilder. Mit Lemuren springt der Zuschauer auf Madagaskar hoch in den Wipfeln von Baum zu Baum; auf der Arabischen Halbinsel steht er mit Steinböcken auf den allerschmalsten Felsabsätzen, so nah an den Tieren, dass er die Steinchen unter den wegrutschenden Hufen der Jungtiere sehen kann. Und in den Rocky Mountains sitzt der Zuschauer - also die Kamera - auf einem Ast genau jenes Baumes, an dem sich gerade ein Grizzly schubbert. In vielen Szenen kann man die Tiere atmen hören. Wie haben die das nur gemacht?

Weil man sich diese Frage beim Zuschauen ständig stellt, endet bei der BBC jede der sechs Episoden mit einem zehnminütigen Making-of. Für die deutsche Ausstrahlung wurden diese Blicke hinter die Kulissen leider auf insgesamt 15 Minuten zusammengekürzt, die im Anschluss an die Auftaktfolge gezeigt werden. Bei Youtube und auf der Webseite der BBC findet man aber noch allerlei Zusatzmaterial.