30. November 2017, 14:38 Uhr "Wie ich euch sehe" zu Notaufnahme "Nehmt es nicht persönlich, aber ich muss einen Schlaganfall versorgen"









Feedback

Ob Herzinfarkt oder Hautausschlag: In der Notaufnahme wird jeder ernst genommen. Wann sie trotzdem richtig sauer wird, erklärt eine Ärztin in einer weiteren Folge von "Wie ich euch sehe".

Von Violetta Simon

Morgens halb 10 in Niederbayern: Zeit für einen Kaffee habe ich leider nicht - es warten bereits zahlreiche Patienten, die der Rettungsdienst gebracht hat. Ich kümmere mich um die alte Dame aus dem Pflegeheim mit Lungenentzündung und schicke den Herrn mit dem Infarkt Richtung Herzkatheter. Auf dem Flur werden die ersten Patienten, die sich selbst eingewiesen haben, unruhig. Darunter jemand, der seit einer Woche Husten hat. Beim Hausarzt war er bisher nicht - der Weg in die Notaufnahme ist offenbar naheliegender.

Kein Witz: Die Aussage "beim Hausarzt warte ich immer ewig", höre ich ständig. Mir ist klar, dass jeder, der uns aufsucht, einen gewissen Leidensdruck hat. Auch das Schmerzempfinden ist bekanntlich subjektiv. Aber Notfälle definieren sich nun mal anders als eine Entzündung der oberen Atemwege. Und wenn wir gereizt reagieren, weil ihr uns zum dritten Mal fragt, wann ihr endlich drankommt, ist das nicht böse gemeint. Sondern damit, dass parallel zu euch noch ein Herr mit einem Schlaganfall zu versorgen ist. Nehmt es also bitte nicht persönlich.

Ärgerlich werde ich allerdings, wenn ihr Druck aufbaut. Wenn die Schwester fragt, wie lange es noch dauert, bis die junge Frau mit dem Hautausschlag dran käme, dann ist das so eine Situation. Sie habe schon mehrfach gefragt und habe es eilig - sehr eilig. Weil sie noch einen wichtigen Termin habe. Ob bei der Bundeskanzlerin oder beim Friseur, weiß ich nicht, und es geht mich auch nichts an. Wie wichtig kann der Termin schon sein, möchte ich am liebsten antworten - und die junge Dame zu mir holen. Nicht, um sie mit erhobenem Zeigefinger zu rügen. Sondern, damit sie sieht, was wir hier tun. Weil solche Erlebnisse womöglich ihr Weltbild ein wenig zurechtrücken und sie erkennen lassen, was wirklich zählt im Leben.

Für den alten Mann, der tagelang in seiner Wohnung auf Hilfe wartete, ist das in diesem Moment: dass sich jemand um ihn kümmert, ihn wäscht und seinen Hunger und Durst stillt. Essen und Trinken konnte er nämlich nicht, während er hilflos am Boden lag. Sicherlich wäre er auch für ein paar nette Worte dankbar. Aber die werden aus Zeitmangel entfallen und sich auf einen warmen Händedruck beschränken. Weil ja der Hautausschlag wartet und zum Friseur muss.