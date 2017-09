21. September 2017, 05:10 Uhr "Wie ich euch sehe": Wiesn-Sanitäter "Wie soll ich einem Betrunkenen Vernunft einbläuen?"









Fried K. arbeitet als Sanitäter auf der Wiesn. Er rettet Menschen, die sich in Lebensgefahr gebracht haben. Schlimmer sind für ihn nur solche, die ihn beleidigen. Oder anpinkeln.

Von Max Sprick

In unserer Serie "Wie ich euch sehe" kommen Menschen zu Wort, mit denen wir im Alltag zu tun haben, über die sich die meisten von uns jedoch kaum Gedanken machen: ein Obdachloser, eine Kontrolleurin, ein Pfarrer, eine Kassiererin. Sie erzählen, wie es ihnen ergeht, wenn sie es mit uns zu tun bekommen - als Kunden, Patienten, Mitmenschen. Diesmal erzählt der Rettungssanitäter Fried K. von seinen Erlebnissen auf dem Oktoberfest.

Für mich bedeutet die Wiesn vor allem eins: positiver Stress und sinnvolle Freizeitgestaltung. Sie ist für mich ein Ausgleich zum Berufsalltag, ich bin als Sanitäter gefordert, muss schnell und richtig reagieren. Abseits der Wiesn habe ich einen eher trockenen Beruf: Ich gebe IT-Zeitschriften heraus und organisiere IT-Kongresse. Mit richtigen Handgriffen ein Menschenleben zu retten, das ist für mich Adrenalin pur. Solche Herausforderungen zu meistern, bereitet mir Erfüllung. Und wenn ihr auf der Wiesn Spaß habt, freut mich das. Aber manchmal frage ich mich schon, ob's noch geht.

Vor zwei Jahren haben wir jemanden im Bierzelt versorgt, zu dritt oder viert knieten wir um einen am Boden liegenden Mann. Er befand sich genau unter der Balustrade. Während wir uns um ihn kümmern, bemerke ich plötzlich etwas Nasses. Da stand tatsächlich ein Betrunkener auf dem Balkon und pinkelte auf uns herunter. Während wir einen Menschen in Not versorgt haben! Das sind Momente, in denen man viel Geduld braucht, um nicht auszuflippen.

Immerhin: Diese Momente sind seltener geworden. Es ist auf der Wiesn nicht mehr so exzessiv wie früher, dass ihr unter Alkoholeinfluss jeglichen Anstand verliert. Seit mehr als 30 Jahren bin ich jedes Jahr an fünf oder sechs Tagen dort, übernehme alle möglichen Positionen für das Rote Kreuz. Ich bin häufig mit der Trage unterwegs oder im Rettungswagen, meistens übernehme ich aber die Einsatzführung. Eins habe ich in dieser Zeit definitiv gelernt: Natürlich gehört Bier und Trinken zur Wiesn dazu. Aber ihr vergesst viel zu oft das Essen. Ihr müsst euch eine Grundlage schaffen, damit euer Rausch nicht zu heftig wird. Wenn euer Zuckerspiegel sinkt, steigt oft eure Aggressivität. Bier alleine führt zu Stress - gönnt euch bitte eine kräftige Brotzeit, bevor ihr mit dem Saufen anfangt.

Die meisten von euch werden durch Alkohol müde und träge. Es gibt aber immer welche, die aggressiv werden und die Kontrolle über sich verlieren. Ich würde mir von euch wünschen, dass ihr das einseht, dass ihr eure Grenzen kennt und sie akzeptiert - die Hoffnung darauf habe ich aber nach all der Zeit aufgegeben.

Solche Dinge würde ich euch gerne sagen, solange ihr noch nüchtern seid. Denn wie soll man einem Betrunkenen Vernunft einbläuen? Bleibt ruhig! Das gilt auch für brenzlige Situationen, wenn euch einer anpöbelt, provoziert oder sonstwie dumm kommt. Hört weg, geht nicht darauf ein! Ihr werdet ihn sowieso nicht besänftigen. Geht lieber einen Schritt oder zwei zurück, informiert das Sicherheitspersonal oder eine Bedienung und überlasst das denen, die wissen, wie sie mit Pöblern umgehen müssen.