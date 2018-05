28. Mai 2018, 10:26 Uhr Studie Kita-Gebühren in Deutschland sind ungerecht verteilt

Einkommensarme Familien sind einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zufolge bei Kita-Beiträgen überproportional stark belastet.

Zudem gibt es regionale Unterschiede: Am meisten geben Eltern in Schleswig-Holstein für die Kita aus, am wenigsten in Berlin.

Die Stiftung befürchtet zudem, dass die Qualität auf der Strecke bleibt.

Die finanzielle Belastung durch Kita-Beiträge ist für Eltern in Deutschland ungerecht verteilt. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie "ElternZoom" der Bertelsmann-Stiftung. Demnach werden Eltern, deren Einkommen unterhalb der Armutsrisikogrenze liegt, von Kita-Gebühren überproportional stark belastet. Sie müssten einen fast doppelt so hohen Anteil ihres Einkommens für den Kita-Beitrag ihrer Kinder aufbringen wie wohlhabendere Eltern.

Obwohl die Beiträge sozial gestaffelt sind, seien sie ungerecht verteilt. Außerdem müssen die Zusatzgebühren für Mahlzeiten, Hygieneartikel oder Ausflüge einkommensunabhängig bezahlt werden. Armutsgefährdete Eltern, die über weniger als 60 Prozent des durchschnittlichen Einkommens verfügen, geben monatlich fast 10 Prozent ihres gesamten Haushaltsnettoeinkommens - im Mittelwert 118 Euro - für die Kita aus. Bei Familien oberhalb der Armutsgrenze sind es nur 5 Prozent - 178 Euro.

Kita-Beiträge und Zusatzgebühren sind zudem in Deutschland der Studie zufolge regional sehr unterschiedlich verteilt. Am meisten geben Eltern in Schleswig-Holstein mit neun Prozent ihres Haushaltsnettoeinkommens für die Kita plus Zusatzgebühren aus, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern (8,2 Prozent). Am niedrigsten sind die Kosten in Rheinland-Pfalz (2,4 Prozent) und in Berlin (1,8 Prozent).

Die Ergebnisse beruhen laut Bertelsmanns-Stiftung auf zwei bundesweit teilweise in Kooperation mit Infratest-dimap erhobenen separaten Befragungen von insgesamt rund 10 490 Eltern. Unter dem Begriff Kita wurden Krippe und Kindergarten zusammengefasst und es wurde nicht zwischen städtischen und privaten Einrichtungen unterschieden. Das führt dazu, dass in Berlin ein relativ hoher Mittelwert herausgekommen ist, obwohl Eltern in den städtischen Einrichtungen fast nichts zahlen.

Qualität ist Eltern besonders wichtig

Als ein Fazit der Studie fordert die Bertelsmann-Stiftung Kita-Beitragsfreiheit für armutsgefährdete Familien. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) bekräftigte das Ziel einer Kita-Beitragsfreiheit. Hohe Elternbeiträge könnten eine Hürde sein. "Das Einkommen der Eltern darf aber nicht darüber entscheiden, ob und wann Kinder in eine Kindertageseinrichtung gehen. Eine zentrale Säule unseres Gute-Kita-Gesetzes ist deshalb der Einstieg in die Beitragsfreiheit." In dieser Wahlperiode fließen der Ministerin zufolge 3,5 Milliarden Euro in die Kindertagesbetreuung.

Laut der Bertelsmann-Stiftung reicht das aber nicht: Eine generelle Beitragsfreiheit für Eltern unterhalb der Armutsgrenze würde der Studie zufolge den Bund im Jahr 730 Millionen Euro kosten. Für eine generelle Beitragsfreiheit müsste der Staat etwa 7,3 Milliarden Euro jährlich aufbringen. Zusammen mit einem nötigen Qualitätsausbau seien damit Aufwendungen in Höhe von 15,3 Milliarden Euro im Jahr nötig, sagte Bertelsmann-Vorstand Jörg Dräger. "Dem politischen Versprechen der Beitragsfreiheit fehlt die finanzielle Substanz", so Dräger. Aktuell sei zu befürchten, dass die Qualität auf der Strecke bleibe.

Qualität ist Eltern aber besonders wichtig: Eine Mehrheit von 53 Prozent der einkommensschwachen und 59 Prozent der finanzkräftigeren Eltern würde für mehr Personal und bessere Ausstattung nach eigenen Angaben auch höhere Beiträge akzeptieren. Die ungerecht verteilten Kosten sind zudem nur eines der Probleme. Hinzu kommt der Mangel an Betreuungsplätzen. In Berlin gingen deshalb am Wochenende etwa 3000 Eltern und Erzieher auf die Straße.