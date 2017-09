Schulanfang in NRW Jungen und Mädchen gehen am Mittwoch (22.08.2012) in Düsseldorf in einer Grundschule Hand in Hand eine Treppe hinuunter. Am Mittwoch beginnt in Nordrhein-Westfalen das neue Schuljahr. Foto: Caroline Seidel dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

(Foto: dpa)