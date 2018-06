15. Juni 2018, 18:56 Uhr Schlaumeierei Darum krähen Hähne auch, wenn die Sonne gar nicht scheint

Von Jasmin Siebert

Früh am Morgen kräht der erste Hahn. Das Kikeriki ist überall auf der Welt ein Symbol für den Tagesanbruch. Lange glaubte man, Hähne reagieren auf das erste Sonnenlicht. Doch sie folgen vor allem ihrer inneren Uhr und krähen, wenn sie ausgeschlafen haben - auch wenn es draußen noch stockdunkel ist. Mit dem Krähen markieren sie ihr Revier und zeigen den Hennen, was für tolle Gockel sie sind. Die Hähne in der Nachbarschaft stimmen mit ein, weil sie mithalten wollen. So wird den ganzen Tag über munter gekräht, bis Hahn und Hennen auf der Stange einschlafen - sehr früh am Abend.