5. Januar 2018, 00:00 Uhr Schlaumeierei Darum ist es nicht strafbar, aus einem Gefängnis auszubrechen









Von Jasmin Siebert

In den vergangenen Tagen ist es mehreren Häftlingen gelungen, aus dem Gefängnis Berlin-Plötzensee auszubrechen. Dafür werden sie nicht extra bestraft. Nur die ursprüngliche Haftzeit muss abgesessen werden . Als die Politiker vor fast 140 Jahren dieses Gesetz beschlossen, gingen sie davon aus, dass jeder Mensch unbedingt frei sein möchte. Und dieser natürliche Drang nach Freiheit sollte nicht strafbar sein. So weit die Theorie. In Wirklichkeit machen sich die meisten Ausbrecher dennoch strafbar. Weil sie zum Beispiel Gitterstäbe durchsägen oder einen Wärter bedrohen oder sogar verletzen. Auch Fluchthelfer machen sich strafbar.