31. Januar 2018, 18:30 Uhr Patchworkfamilien Ihr könnt mich mal









Patchworkfamilien gehören in Deutschland längst zur Normalität und gelten als Familienmodell der Zukunft. Unsere Autorin lebt in einer - und findet: Es ist zum Kotzen.

Von Nadja Solkher

Der kleine Jan und ich waren allein in der Hütte, die anderen auf dem Feld, Heu machen vielleicht, was man eben so tut in den Sommerferien auf einer Tiroler Alm. Ich war dringeblieben, weil es mir nicht so gut ging an dem Tag. Die Sonne schien zu kräftig, mir war übel. Und nun hatte sich auch noch dieser achtjährige Junge in einem der Schlafzimmer unterm Dach verbarrikadiert. Ich weiß nicht mehr, was das Problem gewesen war, er war wegen irgendetwas ...