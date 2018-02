12. Februar 2018, 10:27 Uhr Osterspai am Rhein Die Karnevalshochburg









Osterspai hat 1300 Einwohner und eine fünfte Jahreszeit, für die monatelang geschneidert, geprobt und gedichtet wird. Über ein Dorf am Rhein, wo die Menschen mit anpacken - und wissen, wie man feiert.

Von Harald Hordych

Es ist nach Mitternacht in Osterspai, und alle warten jetzt auf das Männerballett "Hawaii". Der Höhepunkt nach viereinhalb Stunden Tusch, Tanz und Stimmungsmusik ist gekommen, als sieben Männer ohne Rücksicht auf ihr Ansehen und ihre Gewichtsklassen nackt bis auf ein Baströckchen zur Bühne hopsen und dort ihre kleinen und großen Körper frei von koketter Schamhaftigkeit in Schwingung versetzen. Mehr Applaus geht nicht.

Von 19.31 Uhr an regiert an diesem Samstag in Osterspai am Rhein die in klare Regeln und Abläufe ...