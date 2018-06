1. Juni 2018, 19:12 Uhr Lucy Fricke im Interview "Kinder sind nicht der Schlüssel zum Glück"

"Ich glaube jedem ist das, was er mit 16 geschrieben hat, unglaublich peinlich", meint Lucy Fricke.

Die meisten von uns haben riesige Erwartungen an uns selbst. Schriftstellerin Lucy Fricke erklärt, was ein gutes Leben ausmacht - und warum Mist zu bauen genauso dazu gehört wie die Verletzungen aus der Kindheit.

Interview von Julia Rothhaas

Hinter ihr werden Gerichte namens "Trotzki", "Proletariat" und "Intelligenz" vorbeigetragen, Tische werden gerückt, Mittagsgeschäft im russischen Restaurant Datscha in Berlin-Kreuzberg. Lucy Fricke wohnt um die Ecke, vom Trubel lässt sie sich nicht ablenken, obwohl sie "immer on" sei. Die 43-Jährige sammelt jeden Tag Szenen für ihre Romane. Was sie heute einfängt, verrät sie nicht.

SZ: Frau Fricke, Sie sind 43 Jahre alt. Welche Rolle spielt dieses Alter für Sie?

Lucy Fricke: Ich mag es sehr. Weil ich das Gefühl habe, ...