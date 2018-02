16. Februar 2018, 18:53 Uhr Lebenswelt Mädchensache

Jonas spielt gerne Fußball und züchtet Kristalle. Noch viel lieber ist er aber Lilly. Dies ist die Geschichte eines Jungen, der sich wie ein Mädchen fühlt.

Von Sarah Pache

Jonas muss nicht lange nachdenken. In seinem Gesicht macht sich ein Grinsen breit. "Lilly", sagt er. Es ist das erste Mal, dass er sich einen Mädchennamen für sich aussuchen kann. Für diesen Text.

Dies ist also die Geschichte von Lilly. Einem Jungen, der sich wie ein Mädchen fühlt. Also: Jonas ist Lilly. Lilly ist fast sieben und wohnt in München. Sie trägt lange, blonde Haare, Kleider und Nagellack. Sie spielt mit Barbies, Lego Elves und hört "Mia and Me"-CDs. An Fasching letzte Woche ist sie als Hermine aus Harry Potter gegangen. Seit sie denken kann, fühlt sie sich als Mädchen.

Beim Zirkus kann jeder sein, wie er will. Lilly liebt das

Und wer in ihr Zimmer kommt, merkt das auch: Da steht ein Stoffpferd in Ponygröße, eine rosa Plastik-Armbrust mit hellblauen Gummipfeilen, auf dem Schreibtisch liegt eine Meerjungfrauen-Barbie mit Glitzerflosse. Als Kumpels aus dem Hort neulich das erste Mal Lilly zu Hause besucht haben und in ihrem Zimmer standen, waren sie ziemlich baff. Zuerst wussten sie gar nicht, womit sie überhaupt spielen sollten.

Aber Lilly mag auch Sachen, die sonst eher als Jungsdinge durchgehen: Kristalle züchten zum Beispiel oder Fußball kicken. Die Urzeitkrebse auf der Fensterbank hat sie zu Weihnachten bekommen. "Die haben drei Augen! Damit sie auch hinten ihre Feinde sehen können."

Es ist ein düsterer, kalter Donnerstagnachmittag. Lilly sitzt auf dem Gepäckträger ihrer Mutter und quasselt und giggelt vor sich hin. Die beiden sind auf dem Weg zum Zirkustraining. Seit zwei Jahren lernt Lilly, wie man richtig Rad schlägt, jongliert oder auf einem großen Gummiball balanciert. Später ist sie mit Max auf der Bühne, präsentiert eine selbsterfundene Nummer. Sie stehen sich gegenüber, rollen sich Hula-Hoop-Reifen zu, benutzen sie als Kreisel, verbiegen ihre Körper. Die Bewegungen laufen gleichzeitig ab, wie im Spiegel. Max im Bayerntrikot, Lilly in Ringelhose und Sternchen-Shirt. Beim Zirkus kann jeder alles machen. Jeder kann sein, was und wie er will.

Für Freunde ist diese Mädchenjungssache inzwischen nicht mehr so wichtig. Sie nennen Lilly mal bei ihrem Mädchennamen und mal bei ihrem Jungennamen. Wer Lilly zum ersten Mal begegnet, ist aber oft verwirrt. Sie kennt das. Sie sagt dann immer "Ich bin ein Junge, möchte aber ein Mädchen sein."

Dieser Satz reicht bei den meisten Kindern als Erklärung. Lilly sagt ihn ganz beiläufig, als ob sie darüber sprechen würde, warum sie Tennis lieber mag als Turnen oder Ketchup lieber als Majo.

Natürlich muss sich Lilly oft entscheiden. Beim Schwimmunterricht zum Beispiel. Da hat der Lehrer sie gefragt, welche Dusche sie benutzen wolle. Lilly ist zu den Jungs. Sie trägt ja auch Badehose. Und auch wenn sie in der Schule auf die Toilette muss, geht sie auf die für die Jungen. Aber wenn am Nachmittag die Hortlehrerin die Mädchen zusammenruft, steht Lilly mit auf.

Im Kindergarten gab es eine Zeit, da war Lilly richtig wütend. "Warum habt ihr mich mit einem Penis geboren?", fragte sie ihre Eltern. Sie konnte nicht verstehen, warum sie ein Junge geworden ist, wenn sie sich doch so anders fühlt. Ihre Eltern akzeptierten schnell, dass es sich nicht um irgendeine Phase handelt, sondern dass es wirklich ein Herzenswunsch ihres Sohnes ist, ein Mädchen zu sein.

Freitags ist immer Fußball. Es wird gerannt, geschrien und gekickt. Manchmal geht es eben wilder zu. Zwei Mal wird Lilly von dem Jungen hinter ihr geschubst. Sie schaut grimmig, sagt aber nichts. Beim dritten Mal rennt sie schluchzend zu ihrer Mutter, klettert auf ihren Schoß. Egal ob Junge oder Mädchen. Geschubst werden findet niemand schön.