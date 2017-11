5. November 2017, 09:03 Uhr Kolumne Männer aktuell, diesmal: Bernd









Ständig IBANs richtig eingeben, in Wartschleifen hängen und dann diese ganzen Codes. Wie soll man sich die alle merken? Ein Taxifahrer namens Bernd verrät unserer Autorin einen ganz simplen Trick.

Von Johanna Adorján

Ich liebe Männer. Natürlich nicht alle. Aber diesen zum Beispiel, seiner Unterschrift nach könnte er Baruch geheißen haben, wobei das eher unwahrscheinlich ist, nennen wir ihn Bernd.

Es war einer dieser Tage, an denen einen die Gegenwart mit all ihren sinnlosen Herausforderungen extrem erschöpft zurücklässt (IBANs fehlerfrei eingeben, wieder jemandem zurückmailen müssen, dass man leider nichts Gescanntes mailen kann, weil man nicht scannen kann, ansonsten viel Zeit in Warteschleifen verbracht).

Doch dann saß man endlich in dem Carsharing-Wagen, den man sich, stolz darauf, so gewitzt gewesen zu sein, kurz zuvor ganz easy per Smartphone reserviert hatte und mit dem man nun ans andere Ende der Stadt fahren wollte, wo man eingeladen war. Genialerweise hatte man sogar daran gedacht, die Carsharing-Karte einzustecken, die es braucht, um die Tür zu öffnen. Lenker, Zündknopf, Gaspedal, konnte losgehen, ah, etwas fehlte wohl noch, Himmel, ein Code. Aber wie ging der gleich? Der übliche schien es nicht zu sein, oder doch noch mal probieren, nee, der war's nicht, vielleicht waren hier mehr als vier Nummern gefragt, aber was für eine Kombination könnte das gewesen sein?

Wie soll man sich nur immer diese ganzen Codes merken? Bernd hat einen simplen Trick

Um es kurz zu machen, eine halbe Stunde später hatte ich im strömenden Regen endlich ein Taxi heranwinken können, es war sogar ein Fahrer, der nicht gleich sagte, "Wo soll das sein, nie gehört", es war eben Baruch oder Bernd, und er fuhr so vertrauenerweckend durch die nasse, kalte Nacht, dass ich ihm mein Herz auszuschütten begann. Das Leben, die Menschen, das Land, vor allem aber diese ganzen Codes immer. Wie man sich das alles merken solle, dauernd neue Passwörter und Zahlenkombinationen, und ständig mussten sie noch elaborierter werden, mit Groß- und Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und mindestens so und so lang.

Bernd oder Baruch, der die ganze Zeit sicher und klar durch die Windschutzscheibe nach vorne sah, stimmte mir zu. Allerdings habe er sich schon vor längerer Zeit einen ganz simplen Trick ausgedacht, und den wende er jetzt immer an. Ob ich den vielleicht hören wolle?

Wollen Sie?

Und hier Baruch oder Bernds ganz simpler Passwort-Trick, bitte sehr: Man denke sich ein Sonderzeichen aus, anschließend entscheide man sich für einen Satz, den man sich leicht merken könne. Diesen Satz hänge man an das Sonderzeichen, allerdings verwende man von jedem Wort des Satzes jeweils nur den Anfangsbuchstaben, s0, und diese Buchstaben schreibe man jetzt immer abwechselnd klein und groß (dass ich an dieser Stelle nicht fragte, wie man sich merken solle, ob man groß oder klein angefangen habe, wurmt mich immer noch); anschließend nehme man eine Zahl, die man sich gut merken könne (oder sagte er: mehrere? Und welche eine Zahl könnte man sich nicht gut merken? Ach, Fragen, wo wart ihr, als es darauf angekommen wäre?) - na ja, an diese Zahl jedenfalls, wie lang auch immer sie sei, hänge man nun noch die ersten zwei Buchstaben der jeweiligen Website, für die das Passwort gebraucht werde, also die nach www. Klar?

Und Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, wie einfach das alles aus seinem Mund klang.