Interview: Barbara Vorsamer

Die österreichische Politikwissenschaftlerin Mariam Irene Tazi-Preve erforscht die Lebensumstände von Müttern und Vätern. Ihr neuestes Buch zieht ein etabliertes Lebensmodell in Zweifel: die Kleinfamilie. Ein Gespräch über Mythen und falsche Erwartungen.

SZ: Wenn man Menschen fragt, was ihnen im Leben am wichtigsten ist, steht Familie ganz vorn. Ihr aktuelles Buch indes handelt vom Versagen der Kleinfamilie. Wie passt das zusammen?

Mariam Irene Tazi-Preve: Die Familie soll glücklich machen, aber sie tut es nicht. Das Problem ist, dass wir unsere Glückserwartung fast komplett in dieses Lebensmodell verschoben haben. Der Partner und die Kinder sollen uns froh machen, das Zuhause ist der Sehnsuchtsort, in dem alles stimmen muss. Das ist so überfrachtet, dass es nicht funktionieren kann.

Dazu kommt, dass beim Wort Familie die meisten "Vater, Mutter und zwei Kinder" im Kopf haben, das ist eine zu eng gefasste Vorstellung. Dieses Ideal basiert übrigens nicht auf der Erkenntnis, dass es für die Beteiligten so am besten ist. Sondern dass ein Volk zwei Kinder pro Frau braucht, um nicht auszusterben. Sie sehen schon, wir fangen beim Glück an und kommen bei der Bevölkerungspolitik raus. Aber so ist das: Wir glauben, Familie ist ein individuelles und intimes Thema. Das stimmt aber nicht. Es ist hochpolitisch.

Zur Politik kommen wir später, erst noch eine Frage zum Glück: Wie kommen die Menschen darauf, dass Ehe und Familie sie glücklich machen könnten?

Gute Frage. Dafür vorgesehen war sie nie. Selbst die Römer, die vor 2000 Jahren die Ehe erfunden haben, machten sich da keine Illusionen. Sie sprachen ganz offen von einer "Quelle des Verdrusses" für alle Beteiligten. Die Ehe war lediglich eine Möglichkeit für Männer, zu bestimmen, welche Kinder ihre rechtlichen Nachkommen sind. Dann stülpte die Kirche ihre Sexualmoral darüber. Heutzutage rechtfertigen wir die Ehe mit der Idee der romantischen lebenslangen Liebe - obwohl wir genau wissen, dass es die nicht gibt.

Wirklich nicht?

Natürlich gibt es Paare, die über Jahrzehnte eine glückliche Beziehung führen. Schaut man sich die Trennungs- und Scheidungsstatistiken an, wird aber klar: Die sind in der Minderheit. Anstatt diese Realität anzuerkennen, individualisieren wir das Problem und sprechen von einzelnen Paaren, die "es halt nicht hingekriegt haben".

Die Kleinfamilie scheitert also daran, dass es die lebenslange Liebe selten gibt?

Nicht nur. Der andere Grund ist, dass unser wirtschaftliches System und das Familienleben zu unterschiedlich funktionieren. Auf dem Arbeitsmarkt herrschen Konkurrenzdenken, Kosten-Nutzen-Logik und Profitmaximierung. Im Familienleben hingegen sind emotionale Zuwendung und Empathie wichtig. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist daher die Quadratur des Kreises. Alles, was das eine System stützt, führt im anderen zum Scheitern.

Millionen von Eltern leben dennoch in beiden Welten, ständig wird über eine bessere Vereinbarkeit diskutiert.

Diese Debatten sind Kosmetik. Da bekommen Eltern - besonders die Mütter - ein paar Vorschläge, wie sie ihr Leben so optiminieren können, dass Familie und Berufstätigkeit irgendwie hineinpassen, Politiker eröffnen ein paar Kindergärten, Unternehmen erlauben ein bisschen Home Office. Wenn es für die einzelne Frau dann immer noch nicht funktioniert, liegt es eben an ihr. Vereinbarkeitsdebatten lenken davon ab, dass das Familienmodell, auf dem unsere Gesellschaft aufbaut, nicht gut für die Menschen ist.

Auch für Kinder nicht? Es heißt doch immer, dass Kinder in einer intakten Familie aufwachsen sollen.

Aber die intakte Kleinfamilie existiert ja kaum. Sie ist ein Mythos. Die Realität sind Trennungen und Scheidungen, immer mehr alleinerziehende Mütter und unzufriedene Väter, die sich mit komplizierten Patch-Work-Konstellationen gegenseitig das Leben schwer machen. Selbst vermeintlich intakte Familien sind es häufig nicht, schauen Sie sich nur die Statistiken zu häuslicher Gewalt und Kindesmissbrauch an.

In der Folge doktern dann Generationen von Psychotherapeuten an schwierigen Familienstrukturen herum und tun dabei so, als wären diese eine Abweichung vom Normalfall. Ein Irrglaube - eine Kleinfamilie kann gar nicht funktionieren.