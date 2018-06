15. Juni 2018, 18:56 Uhr Fun Fact Die XXL-WM

Diese Woche hat die Fifa die Weltmeisterschaft für das Jahr 2026 vergeben. Bekommen hat sie das Ländertrio Kanada, USA, Mexiko. Sie werden in acht Jahren die erste XXL-Weltmeisterschaft ausrichten. XXL nicht deswegen, weil es drei Gastgeberländer sind, sondern, weil ab 2026 sehr viel mehr Teams teilnehmen dürfen. Statt wie aktuell und auch in vier Jahren in Katar 32 Teams, werden dann 48 um den WM-Pokal kämpfen. Es wird 16 Gruppen geben mit jeweils drei Mannschaften. In der K.-o.-Runde kommt ein Sechzehntelfinale dazu.