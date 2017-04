25. April 2017, 09:07 Uhr Frühförderung "Es ist eine Illusion, dass Kinder von allein üben"

"Celina ist sehr sorgfältig vorgegangen, nicht so expressiv wie ich": Künstlerin Eleonora De Saavedra mit ihrer Tochter









Wie bringt man sie also dazu - mit Schokolade? Wir haben bei Künstler-, Sportler- und Musiker-Eltern nachgefragt.

Von Emilia Smechowski

"Ich zeige schon Begeisterung, wenn ich begeistert bin. Aber vor allem stelle ich Fragen"

Eleonora De Saavedra, 36, ist freie Künstlerin und lebt mit ihrer Tochter Celina, 10, in Berlin.

"Es gibt ja viele Eltern, die hohe Erwartungen auf ihre Kinder projizieren. Das versuche ich in jedem Falle zu vermeiden. In ihrer künstlerischen Entwicklung sollte man Kinder eher in Ruhe lassen, finde ich.

Meine Mutter hat es jedenfalls so gemacht. Sie war das Gegenteil einer Helikoptermutter, sie hat mich und meinen Bruder einfach sein lassen. Das gibt es heute viel zu wenig. Mein Eindruck ist, dass unsere Leistungsgesellschaft immer mehr von den Kindern erwartet, sie aber in einem Punkt unterfordert: ihrer Kreativität. Weil Kreativität nicht durch Förderprogramme entsteht, sondern vor allem durch Zeit. Und sogar Langeweile.

Als meine Tochter Celina ein Baby war, lag sie auf dem Rücken und hat die Welt betrachtet, und das ist ja der erste Schritt des Künstlers, bevor er zur Tat schreitet: beobachten. Ich habe dann sehr früh versucht, ihr all das Handwerkszeug, mit dem ich arbeite, zugänglich zu machen.

Wir hatten große Farbbottiche im Atelier und in der Uni, Kohlestifte, sie hatte sogar eine kleine Staffelei und eine Palette, auf der sie selbst mischen konnte. Sie durfte die teuren Farben benutzen, wenn sie wollte. Aber ich hatte auch nichts gegen Filzstifte, ich halte sie nicht für Teufelszeug. Celina ist sehr sorgfältig vorgegangen, nicht so expressiv wie ich. Hat sie eine Linie gezogen, sah man die Konzentration in ihrem Gesicht.

Wenn sie mich fragt, wie ich etwas finde, versuche ich, Wörter wie 'schön' und 'niedlich' zu vermeiden. Ich zeige schon Begeisterung, wenn ich begeistert bin. Aber vor allem stelle ich Fragen. Warum hast du das so gemacht? Auch wenn das lustig klingt: Das sind schon richtige Arbeitsgespräche.

Ich lasse meiner Tochter ihre Zeit und dränge sie zu nichts. Streng war ich nur mit dem iPad. Sie verwendet das als vielseitiges Instrument und hat von selbst gelernt, ihre Zeit damit einzuteilen. Neue Medien werden schnell zu Kreativitätsräubern.

Seit einem Jahr macht Celina Kindertanz an der Staatlichen Ballettschule und liebt es. Sie hat entschieden, den Test und die Aufnahmeprüfung zu machen. Im ersten Moment dachte ich: Ich möchte mein Kind vor Leistungs- und Konkurrenzdruck schützen. Es ist eine hohe Anforderung, sich schon so früh für eine Karriere entscheiden zu müssen. Aber so viele Berufe sind heute hart. Und lohnt es sich dann nicht erst recht, den Leidenschaften nachzugehen?"