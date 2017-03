2. März 2017, 11:38 Uhr Fotoprojekt "Oh mein Gott, ich darf Fahrrad fahren!"









Die Kanadierin Fiona Mortimer hat für ihre Fotoserie "Hidden Portraits" Menschen getroffen, die wie sie als Ausländer in Deutschland leben. Warum sind sie hier - und was für Erinnerungen tragen sie mit sich herum?

Fiona Mortimer stammt aus Kanada und studiert an der Universität Weimar Media Art & Design. Für ihre Serie "Hidden Portraits" hat sie Menschen porträtiert, die wie sie als Ausländer in Deutschland leben. "Ich wollte erfahren, warum sie hierher gekommen sind und mir den Inhalt ihrer Geldbeutel zeigen lassen", sagt Mortimer. Das Portemonnaie sei schließlich ein sehr persönlicher Gegenstand, der auch auf Reisen immer dabei sei. Die meisten Gespräche kamen über Freunde von Freunden zustande. Am Ende zeigten nicht alle Beteiligten ihren Geldbeutel - manche, weil sie keinen besaßen, andere, weil sie den Inhalt ihrer Smartphones persönlicher fanden. Herausgekommen sind Porträts, die einen Einblick in das Leben der Beteiligten erlauben, ohne alles zu erzählen. Betreut wurde das Projekt von SZ-Redakteurin Jessy Asmus in Kooperation mit der Bauhaus-Universität Weimar.

Leonardo Hermel aus Porto Alegre in Brasilien, lebt in Berlin

Vor vielen Generationen ist meine Familie von Deutschland nach Brasilien ausgewandert, eine meiner Urgroßmütter ist möglicherweise auf dem Schiff zur Welt gekommen. Es dauerte damals Monate, den Atlantik zu überqueren. Wir haben uns oft die Frage gestellt, wo sie geboren wurde und ob sie Brasilianerin oder Deutsche ist. Immigranten mussten sich damals bei ihrer Ankunft in Kirchen registrieren, aber über die Jahre wurden viele Dokumente zerstört. Wir wissen daher nichts über die Geschichte unserer Familie. Der einzige mögliche Nachweis, den ich jemals gefunden habe, war eine Liste von Passagieren mit dem Namen "Hermel", die auf einem Schiff aus Sachsen nach Brasilien kamen. Vielleicht ist das ein Hinweis auf meine Herkunft.

Leonardo Hermel weiß wenig über die Herkunft seiner Familie. (Foto: Fiona Mortimer)

Dieses Ding in meiner Brieftasche stammt von einer Reise nach Rivera, was an der Grenze zu Uruguay liegt. Leute fahren dorthin, um billige Sachen zu kaufen. Auf der Straße kam eine Frau auf mich zu. Sie wollte fünf Real für ein Paar Socken, also etwa 1,50 Euro. Ich gab ihr zehn Real und erwartete fünf Real Wechselgeld. Doch anstatt mir das Wechselgeld zurückzugeben, begann die Frau, mit mir zu reden und gab mir diesen kleinen Beutel. Ich wusste nicht, was in dem Beutel war, aber sie gab ihn mir direkt in die Hand und sagte: "Du wirst viel Geld verdienen und wenn du hierher zurückkommst, gibst du mir 50 Real."

Ein kleiner Beutel mit einer spannenden Geschichte. (Foto: Fiona Mortimer)

Das war vor fünf Jahren, aber ich erinnere mich immer noch an ihren Namen, Juanita. Ich dachte, es sei verrückt, aber später in diesem Jahr bekam ich tatsächlich einen tollen Job, bei dem ich so viel verdiente, dass ich sogar nach Deutschland reisen konnte. Mein Ziel ist es, irgendwann nach Brasilien zurückzukehren und ihr das Geld zu geben, wenn ich in Rivera bin. Ich weiß, dass sie sich an mich erinnern wird.