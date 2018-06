18. Juni 2018, 17:01 Uhr Familie Was ist richtig für mein Kind?

Kinder von Ziegen säugen lassen, Säuglinge in Eiswasser legen oder sie ständig am Körper tragen: Jede Generation hat ihre eigene Vorstellung von guter Erziehung. Was Experten empfehlen, hängt stark vom Zeitgeist ab.

Interview: Hillary Frank; Übersetzung: Christoph Koch

Alle vier Stunden füttern? Oder nach Bedarf? Kinder viel herumtragen? Oder ihnen früh beibringen, alleine einzuschlafen? Der amerikanische Autor Nicholas Day hat sich die Erziehungsmethoden über die Jahrhunderte angeschaut und sagt: Schon immer wurden Eltern von Experten verunsichert und was als richtig galt, hing viel stärker vom Zeitgeist als von wissenschaftlichen Erkenntnissen ab. Ein Interview über Ängste, die es ohne Ratgeber nicht gäbe.

Süddeutsche Zeitung Familie: Mr. Day, in Ihrem Buch "Baby Meets World" geht es eigentlich um die Babyjahre. ...