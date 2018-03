20. März 2018, 17:31 Uhr Familie Die Erziehungspäpste

Für jedes Erziehungsproblem gibt es den passenden Experten: Renz-Polster, Rogge, Spitzer, Largo, Juul. Doch wie seriös sind sie? Und warum sind es eigentlich alles Männer?

Von Emilia Smechowski

Würde man sich an diesem Abend vor die verschlos­sene Tür des Bürgerhauses in Neuenhagen stellen und nur die Lacher und Brüller hören, die nach außen dringen, dann käme man nie auf die Idee, dass hier in diesem Saal in Brandenburg, am Stadtrand Berlins, jemand einen Vortrag zum Thema Erziehung hält. Aber man sitzt drinnen und sieht vorn auf der Bühne einen älteren Mann vor einem Rednerpult stehen - Jeans, Hemd, randlose Brille, Mikrofon an der linken Wange -, der gerade ...