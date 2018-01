5. Januar 2018, 00:00 Uhr Bild der Woche Rückenwind









Mit rund 90 km/h schießen die Skispringer von der Schanze. Sekunden später ist viel Platz zwischen ihnen und der Stadt. Diesen Samstag endet die Vierschanzentournee.

Von Georg Cadeggianini

Springt der in die Stadt?

Das wär's: Richard Freitag kommt auf einen Sprung zum Quatschen vorbei. Aber die deutsche Skispringhoffnung, hier bei einem Probedurchgang über Innsbruck, landete wohlbehalten auf einem Hang am Rand der Stadt. Mit der V-Form der Skier fliegt man weiter. So weit, dass die Springer auch manchmal bei der Landung stürzen. Das ist Richard Freitag am Donnerstag passiert.

Windet es da oben sehr?

Das kann durchaus vorkommen. Unfair ist das nicht, denn der Windfaktor wird gemessen und aus dem Ergebnis rausgerechnet. So auch beim vierten und letzten Teil der Vierschanzentournee, dem Dreikönigsspringen in Bischofshofen an diesem Samstag.

Was ist das Dreikönigsspringen?

Ob die Heiligen Drei Könige wirklich auf Kamel, Pferd und Elefant nach Betlehem geritten sind, ist umstritten. Sicher ist, dass sie nicht in den Stall gesprungen sind. Das Dreikönigsspringen heißt so, weil es auf den 6. Januar fällt, Heilige Drei Könige.