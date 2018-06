15. Juni 2018, 18:56 Uhr Aktuelles Lexikon Interrail

Von Georg Caddeggianini

Normalerweise reist man mit einem Zugticket von einer Stadt in die andere. Danach ist es wertlos. Das Interrailticket ist anders. Damit kann man einen ganzen Monat lang jeden Zug nehmen, den man will. Und zwar in ganz Europa. Heute Barcelona, morgen Wien - mit dem Ticket kann man in kurzer Zeit viele Länder bereisen. Statt um ein bestimmtes Ziel geht es um das Abenteuer. Eigentlich die perfekte Werbung für die EU, dachte sich die EU-Kommission. Und verlost dieses Jahr Tausende solcher Tickets an 18-Jährige.