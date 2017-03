1. März 2017, 10:05 Uhr Zum 90. Geburtstag von Harry Belafonte Bananen-Song und Bürgerrechte









Ein Leben für die Musik und die Gerechtigkeit: Der Sänger, Schauspieler, Entertainer und Aktivist Harry Belafonte wird 90.

Von Helmut Mauró

Damals, als die Afroamerikaner noch "Neger" genannt wurden und im höheren sozialen Umfeld ihren Platz als Hausdiener innehatten, da galt es, den weißen Herren so gut wie möglich zu gefallen. Das gelang am besten, wenn man sich selber zum Trottel machte und die rassistischen Klischees virtuos bediente.

Harold George Bellafanti Jr., der als Sohn eines Matrosen und einer jamaikanischen Hilfsarbeiterin auch als Weißer nicht die besten Karrierechancen gehabt hätte, schlug die Weißen in gewisser Hinsicht mit ihren eigenen Waffen.

Er sang von Kokosnüssen und von Jamaika, wohin die Mutter 1935 mit den drei Kindern übergesiedelt war, und landete seinen ersten smash hit mit, na klar, dem Banana Boat Song.

Der Text ist geprägt von sprachlicher Hilflosigkeit und charmantem Stottern, was damals als besonders exotisch galt, "Day-o, day-o, Daylight come and me wan' go home, Day, me say day, me say day, me say day" undsoweiter, und wenn das vorgetragen wurde vom jungen gut aussehenden Harry Belafonte, wie er sich inzwischen nannte, dann war vielleicht von seinem Besuch der George Washington High School in New York nicht mehr viel zu erahnen, aber das Rollenbild war perfekt.

Der Oberkörper war eher symbolisch durch eine offen getragene Weste bedeckt, und auch die weiche baritonale Stimme verfehlte ihre Wirkung nicht. Das muss man der Wahrheit halber dazu-sagen.

Ich wurde als Farbiger geboren, war dann Neger, später Schwarzer, jetzt Afroamerikaner

Und trotzdem ließen seine dunklen Augen schon damals vermuten, dass dahinter ein wacher Verstand lauerte. Die frühen Erfolge in den Fünfzigerjahren halfen ihm, als selbstbewusster Künstler auch eine politische Stimme auszubilden. Er war schließlich nicht nur Schlager- und Jazz-Sänger, sondern auch ausgebildeter Schauspieler, hatte Ende der Vierzigerjahre im "Dramatic Workshop" von Erwin Piscator an der New School for Social Research studiert, wo gleichzeitig auch Marlon Brando und Walter Matthau Unterricht hatten.

Harry Belafontes Filmografie ist mindestens so beeindruckend wie seine Song-Erfolge. "Carmen Jones" von 1954 - ausschließlich mit schwarzen Schauspielern besetzt - in der Regie von Otto Preminger ist einer der ersten großen Filme, in denen er spielte, und vielleicht schon ein erstes politisches Statement.

Noch bis in die Neunzigerjahre und darüber hinaus widmete er sich leidenschaftlich dieser Arbeit. "Kansas City" von Robert Altman war noch einmal ein Erfolg, auch wenn er darin nur als Erzähler auftrat. Wobei bei ihm das Erzählen auf jeden Fall ein Tätigkeitswort ist. Die Rede ist für ihn nicht nur poetische Existenz, sondern war immer auch politische Waffe.

Und so war es nur eine Frage der Zeit, bis sich Harry Belafonte an der Seite von Martin Luther King und Robert F. Kennedy bei Reden und Demonstrationen gegen die Apartheid und den Vietnam-Krieg wiederfand. Es war ihm wichtig, nicht eine Hautfarbe zu vertreten, sondern ein moralisches Anliegen.

Man konnte ihn sogar auf Friedensmärschen in Deutschland finden, ebenso an der Seite von Mikis Theodorakis in Griechenland, und da durfte auch nicht überraschen, dass er sich bei der letzten Wahl für den demokratischen Kandidaten Bernie Sanders starkmachte. "Als ich geboren wurde war ich ein Farbiger. Dann wurde ich zum Neger, bald darauf war ich Schwarzer, vor Kurzem dann Afro-Amerikaner. Offenbar sind wir mit diesem Stück auf Tournee", sagte er einmal ironisch: "Aber zuallererst suche ich eigentlich nach Freiheit."

Seine musikalische Bandbreite ist enorm, sie reicht vom Blues bis zum Hiphop

Bis heute mischt sich Belafonte in die politischen Debatten ein, sein Kommentar zum Anschlag auf das World Trade Center war beißend: "Wir bewegen uns ziemlich arrogant in dieser Welt, rufen Kriege aus, wenn uns danach ist, stürzen Regierungen, wenn es uns nützlich erscheint. Aber dafür muss auch ein Preis bezahlt werden, wie man an 9/11 sehen kann. Bin Laden war keine Erscheinung aus dem Nichts. Er kam von irgendwoher, und wenn man schaut, woher, dann sieht man die amerikanische Hand der Schurkerei."

Aber er redete nicht nur. Als Mitinitiator der Aktion "USA for Africa" und dem dazugehörigen Album "We Are the World" mit Michael Jackson, sammelte er Millionen Dollar.

Schon mit seiner ersten selbst verdienten Million hatte er ein Krankenhaus gebaut. Er unterstützte auch die indianische Bevölkerung in den USA. Dennoch tut man ihm unrecht, wenn man zu viel über sein soziales Engagement redet. Denn eigentlich sollte man über den unglaublich talentierten Musiker reden, über die Bandbreite seines Repertoires vom Blues bis zum Hip-Hop.

Ganz sicher ist man aber nicht, ob er den Rap in erster Linie aus künstlerischen Gründen feiert oder, weil "diese Musik aus den Armenvierteln kommt." Wahrscheinlich, weil hier beides nicht mehr zu trennen ist. Heute wird Harry Belafonte 90 Jahre alt, und es treibt ihn weiterhin beides um, die Musik und die Gerechtigkeit.