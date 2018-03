20. März 2018, 18:57 Uhr Wettbewerb Kurzfilme zum Thema "Bayern 2030" geehrt

Die Regisseure Josephine Ehlert, Lukas Baier und Saralisa Volm sind die drei Gewinner des Kurzfilmwettbewerbs "Bayern 2030". Ihre Werke namens "Klassenfahrt in die Zukunft" (Platz 1), "Klimawandel" (Platz 2) und "Am Draht der Zeit" (Platz 3) setzen sich mit Witz und Leichtigkeit, aber auch mit kritischem Ernst und Kunstsinn mit den Themen Fortschritt und Digitalisierung auseinander. Dafür gab es ein Preisgeld in Höhe von insgesamt 18 000 Euro. "Der Fachkräftemangel ist sicherlich eine Herausforderung der Zukunft. Für den Filmstandort mache ich mir aber in dieser Hinsicht keine Sorgen: Der Film in Bayern kann auf starken Nachwuchs zählen", sagte Bayerns Wirtschafts- und Medienministerin Ilse Aigner bei der Ehrung in München. Den Nachwuchskurzfilmwettbewerb hatte der Film-Fernseh-Fonds Bayern ausgelobt; gefördert wurde er durch die Bayerische Staatsregierung, vertreten durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie. Die Gewinnerfilme sind seit Kurzem im Netz zu sehen: stmwi.bayern.de/service/mediathek. Außerdem sollen sie auf Großveranstaltungen vermarktet werden.