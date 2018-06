5. Juni 2018, 18:54 Uhr Werk der Wahl Gretchens Schmuckkästlein

Die Schauspielerin Wiebke Puls fühlt sich von Karl Lagerfelds "Faust"-Interpretation herausgefordert

Ich muss lachen, als ich bei meinem Gang durch die Ausstellung "Du bist Faust" in den Raum der "Verführung" trete. Karl Lagerfeld hat 1995 mit "Faust" einen Fotoroman aus Schwarzweißbildern herausgebracht, von denen hier zum einen das Bild der von Veruschka von Lehndorff dargestellten Lucy Fer zu sehen ist, die - in zotteliger Kutte und mit maliziösem Blick unter lackiger Hörnerkappe - den Schmuck in Margaretes Kammer deponiert, und zum anderen zwei Abbildungen Claudia Schiffers als Gretchen, die den Schmuck bereits gefunden hat und anlegt.

In einer Zimmerecke verschwindet ein kleiner runder Tisch unter einer schweren, glänzenden Ziersteppdecke. Darauf finden sich verschiedene Vanitas-Symbole: gläserne Flakons, ein dichtes weißes Rosensträußchen mit schon welken Blüten, ein von Schmuck überquellendes Kästchen und ein Spiegel, dem Claudia alias Margarete gegenübersitzt. Sie trägt ein Negligé aus weißem Chiffon, dessen Bustier aus ähnlicher Spitze geschneidert zu sein scheint, wie sie beide die Szenerie flankierenden Lampenschirme bedeckt. Ihr goldblondes, dickes Haar fällt offen über ihre Schultern, während sie sich eine besonders prächtige, vielreihige Kette mit dickem, glänzenden Anhänger vor den Hals hält, die Stirn ist bereits mit zwei Diademen geschmückt. Auf einer der Abbildungen schaut Claudia Schiffer dabei direkt in den Spiegel, der ihren Kopf mit geschwungenem Goldrahmen in einer Pathosformel einfängt und ihren vom schwarzen Kajal betonten Blick im Zentrum des Bildes bündelt, auf das auch die Stuckleisten der weißen Wände hinführen.

Teuflische Verführung oder eine gehobene Tupperware-Party für die Frau von Gestern? Bei Karl Lagerfeld darf Claudia Schiffer 1995 als Gretchen Goethes Drama interpretieren. (Foto: Karl Lagerfeld)

Und dieser konzentrierte Blick ist nicht der eines unschuldigen, in seiner Blendung befangenen Mädchens, ist nicht der Blick einer frommen 14-Jährigen und auch nicht der Blick einer 17-Jährigen in der Disco vom Modelscout überraschten Rheinsbergerin. Sondern der einer sich ihrer mächtigen Schönheit vergewissernden Ikone, der Blick einer, die sich selbst als das diamantharte Kronjuwel der deutschen Fashion-Industrie erkennt, die längst den Pakt mit deren Zampano geschlossen hat und eine Liaison mit einem leibhaftigen Magier eingegangen ist. Auf dem zweiten Bild zeigt Claudia Schiffer, das mädchenhafteste unter den Supermodels, mit glänzenden Wangen und offenem Mund den frisch-lüsternen Blick, mit dem sie auch Stützstrumpfhosen und Schlehenschnaps hätte verkaufen können, denn in den Neunzigern verkaufte sich vor allem eins: das Bild der starken, lustbetonten Frau als Prestigeobjekt.

So war es auch nicht mehr nötig, einen männlichen Mephisto das schwach machende Schmuckkästlein ins Mädchenzimmer schmuggeln zu lassen: Die männlichen Bedürfnisse an Frauen waren internalisiert und zu scheinbar weiblichen geworden; die Erweckung und Entsprechung männlicher Begierden war längst zu einer gehobenen Tupperware-Party mutiert. Die Message lautete: Einer modernen Frau ist nichts teuer genug, und die Insignien des Luxus auf deinem Körper geben dir Macht über dein Leben in einer männerdominierten Welt. Denn: "Am Golde hängt, zum Golde drängt doch alles."

Wiebke Puls, geboren 1973 in Husum, ist Schauspielerin und seit 2005 im Ensemble der Münchner Kammerspiele. Sie wurde mehrfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem 3sat-Preis 2018. (Foto: Josef Beyer)

Doch der Geschmeide ist aus Brass und Strass, der Spiegel beginnt schon zu erblinden, das Kleid der Margarete wirkt billig und die Szenerie bieder. Das Foto ist mehr als 20 Jahre alt und Schönheit so vergänglich wie ihre Rezeption. Was Karl Lagerfeld 1995 als kecke Ironie inszeniert hat, erweckt heute andere Gefühle bei mir und mein Gelächter erstickt: Wie abgeschmackt dieses korrumpierte Frauenbild ist. Welche Hypothek wir Frauen auf uns genommen haben, als wir mit übertrieben zur Schau gestellter Stärke unsere kostbare Empfindsamkeit übertünchten, um, schlau wie die Füchsin, dem Teufel wildes Paroli zu bieten - während wir doch eigentlich in die falsche Währung investierten, in seinen Tand aus Blech und Glas, in sein Wohlgefallen.

Du bist Faust. Goethes Drama in der Kunst, bis zum 29. Juli, täglich 10 bis 20 Uhr, Kunsthalle München