5. Juni 2018, 18:54 Uhr Vorschlag-Hammer Mit Blumen sprechen

Als aus der Balkondeko eigenständige Wesen mit Bedürfnissen und Problemen wurden, veränderten sie unsere Wahrnehmung

Kolumne von Christian Jooß-Bernau

Die Glockenblume hat Läuse, der Bonsai ist aus der Fasson geraten und braucht einen neuen Haarschnitt, die verblühten Blüten der Mittagsblume müssen gezupft werden. Der Mandelbaum schwächelt. Dafür erholt sich gerade der Zitronenbaum von einem harten Winter. Und die nach Nelken duftenden Oncidium-Orchideen am Wohnzimmerfenster haben sieben kräftige Blütentriebe entwickelt. Jahr um Jahr sind Pflanzen ein Stück weiter ins Bewusstsein meiner Frau und mir gerückt. So wurden aus der Balkondeko eigenständige Wesen mit Bedürfnissen und Problemen. Und ab diesem Punkt veränderten sie unsere Wahrnehmung.

Die "radikalste und paradigmatischste Form des In-der-Welt-Seins" attestiert den Pflanzen der Philosoph Emanuele Coccia in Die Wurzeln der Welt, einem hübsch zu lesenden Stück Feel-good-Philosophie mit Drall ins Esoterische, wo irgendwie alles mit allem verbunden ist. Etwas erdiger ist dagegen der gerade im Verlag Kunstmann erschienene, mit Fotos und lebendiger Typografie toll gestaltete Band von Stefano Mancuso: Pflanzenrevolution. Wie die Pflanzen unsere Zukunft erfinden. Hier lernt man Akazien kennen, die als Zuckerdealer Ameisen abhängig machen und manipulieren, und die Boquila trifoliolata, eine ausgefuchste Königin der Mimikry. Das menschlich-tierische Programm des Überlebens, bestehe, schreibt Mancuso, im Kern aus Problemvermeidung, vulgo Flucht. Pflanzen, als standortgebundene Wesen dagegen, entwickelten ungleich komplexere Strategien.

Der Mensch, immerhin, hat, wenn die Fluchtwege verschüttet sind, noch die Möglichkeit der Kunst. Hörbar ist das bei Mark Oliver Everett, der mit seinen Eels am 25. Juni in der Münchner Tonhalle spielt, und dessen Lebenskatastrophenverarbeitungsalbum "Electro-Shock Blues" von 1998 jede Plattensammlung aufwertet. Das neue Album heißt "The Deconstruction", erreicht nicht ganz die Höhe der besten Eels-Werke, hat aber die wohl einzige Weltbewältigungsstrategie zu bieten, die wir Pflanzen voraus haben: die Liebe. Und die erblüht dann und wann auch unter Schüchternen: "I love you / There I said it", singt Everett in einem dieser Eels-Songs, die sich selber so wenig wichtig nehmen wollen, dass man erst nach einer Weile des Belauschens darauf kommt, was sich hinter ihnen verbirgt.

Gerade für Zurückhaltende führt der Weg zum Gefühl oft über die Pflanzen, die so ungerührt neben uns Nervenbündeln stehen. "Die Blume entfesselt die Freiheit der menschlichen Phantasie von den Gefängnissen des Raumes," schrieb Rudolf Borchardt. Und lesen kann man das in der Ausstellung Ins Blaue. Natur in der Literatur im Literaturhaus. Klingt unspektakulär und ist doch reizend. Eine inspirierende Zusammenstellung von Aphorismen, dargeboten mit Biosphären und duftenden Kräutertöpfchen - und einem kleinen Gärtchen wo die Blumen wachsen, ohne sich je über uns zu wundern.