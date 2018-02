16. Februar 2018, 18:54 Uhr Vorschlag-Hammer Kleine große Männer

Napoleon soll es nur auf 1,69 Meter gebracht haben, ebenso Johann Wolfgang von Goethe - dies allerdings sagt nichts über die Geistesgröße aus

Kolumne Von Evelyn Vogel

Größe definiert sich bekanntermaßen nicht allein dadurch, wie viele Zentimenter ein Mensch vom Scheitel bis zur Sohle misst. Einige Geistes-Größen der Geschichte rissen nicht einmal die Eins-Siebzig-Marke. So soll es Napoleon nur auf 1,69 Meter gebracht haben, ebenso Johann Wolfgang von Goethe. Als ich dieser Tage durch den Louvre von Abu Dhabi schlenderte, wurde ich in einer Halle des Museums aufgehalten, um einer offiziellen Delegation den Vortritt zu lassen. Dann rauschten groß gewachsene Sicherheits-Männer in emiratischer Landestracht und solche in schwarzen Anzügen vorbei. Später hieß es, hinter der großen menschlichen Mauer sei der französische Staatspräsident Macron verborgen gewesen. Der ist mit seinen 1,73 Meter ein eher "kleiner großer Mann". Wie übrigens auch der Künstler Christo, der - wenn ich mich nicht ganz verguckt habe - kurz darauf in aller Ruhe und ganz ohne Bodyguards durch den Louvre von Abu Dhabi lief und die Architektur von Jean Nouvel bewunderte.

Zurück in München überfluteten mich Informationen zu zwei anderen "kleinen großen Männern": Goethe und Klee. Ersterem werde ich die nächsten Wochen und Monate nicht auskommen. Denn am 23. Februar eröffnet die Ausstellung Du bist Faust. Goethes Drama in der Kunst in der Kunsthalle (bis 29. Juli), und damit startet das große Faust-Festival, das ganz München überziehen wird. Und dem körperlich ebenfalls nicht riesenhaften, aber ungemein bedeutsamen Künstler Paul Klee widmen sich gleich drei Ausstellungen. Am 22. Februar eröffnet die Galerie Thomas die Klee-Festspiele mit einer Schau zu Musik und Theater in Leben und Werk von Paul Klee (bis 12. Mai). Drei Tage später startet das Franz-Marc-Museum in Kochel mit Landschaften von Paul Klee (bis 10. Juni). Und am 28. Februar eröffnet in der Pinakothek der Moderne die große Schau Paul Klee. Konstruktion des Geheimnisses (bis 10. Juni). Ich freu mich jedenfalls schon auf die Geistesblitze dieser Geistesgrößen.