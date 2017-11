10. November 2017, 14:32 Uhr US-Komiker Louis C. K. Wenn der Witz plötzlich ernst wird









Der US-Komiker Louis C. K. hat die Krise des modernen Mannes hellsichtig analysiert. Sollten sich die Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen ihn bewahrheiten, wäre das umso verstörender.

Von Luise Checchin

Paff! Das Geräusch, das Louis C. K. mit seinem Mikrofon produziert, klingt wie eine kleine Explosion. Der Comedian bewegt seine Hand kurz über seinem Schritt hin und her. "Mehr von mir!" ruft er dabei. Männer, so seine These, hätten nur eines im Sinn: die Welt mit ihrem Sperma zu besprühen.

Aus dem Kontext gerissen klingt diese Szene wie ein versauter und ziemlich platter Witz. Tatsächlich ist die Nummer aus C. K.s aktuellem Bühnenprogramm eine ziemlich kluge Abhandlung darüber, warum Frauen das uneingeschränkte Recht auf Abtreibung haben sollten. Es ist eine durch und durch feministische Nummer und sie passt in das Werk von Louis C.K., dessen Humor zwar politisch unkorrekt, aber auch immer aufklärerisch, liberal und unbequem ist.

Mag sein, dass es auch deshalb so lange gedauert hat, bis die Vorwürfe der sexuellen Belästigung gegen Louis C. K. eine breite Öffentlichkeit erreichten. Nichts ist bisher bewiesen, Louis C. K. und sein Management schweigen derzeit. Aber die Anschuldigungen, die die New York Times am Donnerstag in einem ausführlichen Artikel vorbrachte, wiegen schwer. Fünf Frauen, von denen eine anonym bleiben wollte, werfen C.K. darin vor, er habe sich in ihrer Gegenwart ausgezogen und sie genötigt, ihm beim Masturbieren zuzusehen. Die Fälle sollen sich Anfang der Nullerjahre ereignet haben. Der Artikel erhärtet Gerüchte, die es seit Jahren in der Szene gibt. Doch bisher wollte keine Frau diese Gerüchte öffentlich bestätigen.

C. K. ist eine zentrale Größe in der US-amerikanischen Comedy-Branche. Wenn in den letzten Jahren etwas wirklich Witziges, Kluges und Innovatives im amerikanischen Fernsehen zu sehen war, konnte man mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass C.K. daran beteiligt war. Da wären seine enorm erfolgreichen Stand-Up-Comedy-Programme. Die Tickets dafür verkaufte er selbst auf seiner Website, aus Protest gegen die Machenschaften großer Ticketkonzerne.

Da wären die Filme, in denen er mitspielte, etwa Woody Allens "Blue Jasmine" oder David O. Russells "American Hustle". Da wären die Serien, die er produzierte. "Baskets" zum Beispiel, eine schwarzhumorige Geschichte über einen gescheiterten Clown, die er zusammen mit dem Schauspieler Zach Galifianakis entwickelte. Oder "Horace und Pete", eine tragikomische Abhandlung über die verstörte, depressive amerikanische Nation, erzählt anhand einer heruntergekommen New Yorker Kneipe. Neben C.K. spielen darin Stars wie Steve Buscemi oder Edie Falco.