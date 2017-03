3. März 2017, 15:22 Uhr Trumps Chefstratege Was Stephen Bannons Filme über sein Weltbild verraten









Bevor Bannon zum wichtigsten Berater von US-Präsident Trump wurde, hat er Dokumentarfilme gemacht. Wer sie sich ansieht, bekommt es mit der Angst zu tun.

Analyse von Kathleen Hildebrand

Ein weißer Hai schnellt aus dem Meer und zerreißt einen Fleischbrocken. Ein gewaltiges Gewitter zieht über Feldern auf. Geldscheine werden gedruckt, eine Kugel rollt über ein Roulette-Rad. Man muss gar nicht wissen, worum es in Stephen Bannons Film "Generation Zero" geht, um zu verstehen, dass hier kein Optimist am Werk war. Und kein subtiler Künstler.

Dass der Film, sieben Jahre nachdem er erschienen ist, trotzdem noch einmal größere Aufmerksamkeit erregt, liegt daran, dass sein Macher inzwischen wichtigster Berater des US-Präsidenten ist. Der Mann, der sich in Interviews selbst mit Darth Vader verglichen hat - und mit dem Systemzerstörer Lenin. Der Sätze sagt wie: "Finsternis ist gut." Es heißt, dass keine wichtige Entscheidung im Weißen Haus ohne ihn fällt, keine Rede Trumps ohne ihn geschrieben wird. Vielleicht geben seine Filme einen Einblick in die Gedanken, die Bannon seinem Chef einflüstert.

Klares Feindbild, einfaches Konzept

Es sind Filme mit einem sehr klaren Feindbild. Manipulative Agitprop, an Ausgewogenheit nicht interessiert. Man muss sich Stephen Bannons Dokumentarfilme so ähnlich vorstellen wie die von Michael Moore - nur ohne den Humor, sehr viel fauler produziert und natürlich politisch von rechts gedacht statt von links. Das Konzept ist dabei sehr einfach: Seine Filme sind zusammengeschnitten aus Archivmaterial, dazwischen erklären Konservative vor weißem Hintergrund, warum Amerika vor die Hunde geht, warum Sarah Palin die größte Politikerin der Gegenwart ist - und Hillary Clinton unfassbar korrupt. Das alles unterlegt Bannon mit unheilsschwangerer, niemals aussetzender Orchestermusik, die auch dem Letzten klarmacht, was er von den dargestellten Personen und Zuständen zu halten hat. Bannon bewundert Moore laut eigener Aussage für dessen handwerkliche Meisterschaft. Nahe kommt er ihm darin nicht.

Als George Clooney kürzlich während der Verleihung der französischen César-Filmpreise die neue US-Regierung kritisierte, bezeichnete er Bannon als "gescheiterten Drehbuchautor und Regisseur". Clooney hat Recht, erfolgreich im klassischen Sinn waren Bannons Filme nie. Nur vier kamen überhaupt in ein paar wenige Kinos. Kritiken über sie sind kaum zu finden. Drei von Bannons Filmen sind auf Youtube zu sehen: "Generation Zero", "Clinton Cash" und "The Undefeated". Letzterer ist der wahrscheinlich bekannteste, zumindest in den USA. Es ist ein Dokumentarfilm über den Aufstieg von Sarah Palin zur Gouverneurin von Alaska, zur Vizepräsidentschaftskandidatin und schließlich zu einer Führungsfigur der konservativen Tea-Party-Bewegung. An ihm sieht man auch am deutlichsten, was Bannon als Filmemacher vor allem auszeichnet: Er überlässt nichts dem Urteil des Zuschauers.

Gleich am Anfang steht deshalb ein Zitat aus dem Matthäusevangelium: "Ein jeglicher guter Baum bringt gute Früchte; aber ein fauler Baum bringt arge Früchte." Dazu sieht man Kinderfotos von Sarah Palin. Ein Kind mit glockenheller Stimme singt ein patriotisches Lied aus dem amerikanischen Bürgerkrieg. Was darauf folgt, ist eine ganz und gar ungebrochene Huldigung an Sarah Palin. "Wie eine Soldatin" sei sie, sagen Weggefährten. Wie eine "Grizzlybärenmutter", die wild für die Ihrigen kämpft. Sie lege sich mit den "Eliten" an und verstehe die "echten Amerikaner". Wer das ist? Im Film jedenfalls sprechen fast ausschließlich weiße Bewohner des ländlich-rauen Alaskas.

Leni Riefenstahl der Tea Party

Wegen tendenziöser Filme wie diesem bezeichnete Andrew Breitbart, Gründer des rechtspopulistischen Nachrichtenportals, das Bannon nach dessen Tod leitete, den Filmemacher mal als "Leni Riefenstahl der Tea Party". Das ist zum einen sehr passend, denn Bannon hat sich völlig einer extrem konservativen, apokalyptischen Weltsicht verschrieben. Einer Ideologie, von der er nicht mehr abweicht. Zum anderen ist es aber grundfalsch. Denn eine eigene Ästhetik wie die von Leni Riefenstahl, so verurteilenswert sie auch sein mag, haben Bannons Filme nicht.

Zum Glück, muss man vielleicht sagen. Sie sehen aus, als habe ihr Regisseur sich gescheut, sein Studio zu verlassen. Die Menschen, um die es ihm geht, in ihrem Alltag zu begleiten. Sich und den Zuschauer einer echten Erfahrung auszusetzen. Lieber schneidet Bannon noch eine Geldzählmaschine in den hektischen Bilderfluss.