13. Februar 2018, 18:55 Uhr Theater Utopie der Liebe

Bei der Performance "Perfect Romance" gibt es keine Zuschauer - nur Teilnehmer. Das kann unangenehm sein oder überraschend schön

Von Christiane Lutz

Das mit dem Valentinstag ist natürlich kein Zufall. Schließlich hat es der Valentinstag irgendwie zum "Tag der Liebenden" geschafft und sich damit, und das ist viel wichtiger, zu einem gigantischen Wirtschaftszweig entwickelt. Rosen hier, romantische Pärchen-Menüs da - ach, wie wäre es mit einem Helikopterflug für zwei über Neuschwanstein? Der Valentinstag und seine Kommerzialisierung ist also der ideale Premierentag für "Perfect Romance", die neue Arbeit der Performancegruppe The Agency in den Kammerspielen. 2015 gründeten Belle Santos, Magdalena Emmerig, Rahel Spöhrer und Yana Thönnes die Gruppe, vier Frauen um die 30, die sich von konventionellem Sprechtheater nicht so richtig mitgerissen fühlen.

Wer zur Performance kommt, wird die Klubfiliale von "Perfect Romance Corporations" (in der Kammer 2) betreten, wo er eingeladen ist, sich ein paar romantische Erlebnisse zu gönnen. In Agency-Sprache übersetzt: "Neben der Bereitstellung einer prickelnden Simulation des Schönen, Soften und Verträumten" hätten die Mitglieder die Möglichkeit, "die Skripte gegenwärtiger Romanzen progressiv fortzuentwickeln". Milde lächelnde Frauen und Männer begrüßen die Mitglieder, an einer Bar werden Drinks ausgeschenkt, sanfte Musik. Eine Frau fordert auf, mit ihr hinter einen herabgelassenen Vorhang zu kommen, wo man viel zu eng neben ihr sitzen muss. "Weißt du noch?", fragt sie und schaut einem viel zu tief in die Augen. "Damals? Auf Kuba? Wir haben getanzt, und es war perfekt." Draußen spielt ein Performer die Reling-Szene aus "Titanic" nach. Aha: Hier werden die perfekten romantische Erinnerungen verkauft, vorgegaukelt von Schauspielern. Aber stört das wirklich, wenn sie ihren Zweck erfüllen und der Kunde etwas glücklicher nach Hause geht?

The Agency ist anders als andere Performance-Gruppen. Sie generiert sich immer als Dienstleister, der dem modernen Menschen Hilfestellung bietet, um mit den "challenges" des "real life" klarzukommen. Entschuldigung: mit den Herausforderungen des Alltags. Mal veranstaltet sie Workshops zur Verbesserung der Fitness wie "Medusa Bionic Rise", mal richtet sie ein Studio ein, in dem überschminkte Performerinnen in Arztkitteln den Teilnehmern ein wohliges Kribbeln verkaufen wollen, ausgelöst durch Geräusche auf den Ohren, genannt ASMR. Zuschauer gibt es bei The Agency nicht, nur Teilnehmer, Kunden oder Mitglieder. Jeder wird gnadenlos mit in die Performance einbezogen, was viele als extrem unangenehm beschreiben, andere als überraschend schön.

"Ich bin immer wieder erstaunt, wie sehr die Leute mitgehen", sagt Yana Thönnes nach dem Durchlauf in der Kantine der Kammerspiele. "Und sogar noch weiter rein wollen." Dieser Moment des Unwohlseins ist natürlich Teil des Konzepts. Wenn ein Fremder Intimes vorgaukelt, wird bewusst, wie stark gerade die romantische Liebe von stereotypen Ereignissen durchzogen ist. Candle-Light-Dinner, Tanz, Kuss. Menschen folgen einem Script, das es eigentlich gar nicht gibt. "Allerdings ist das echte Leben nie so perfekt", sagt Thönnes, "da sind immer Fehler im Script." "Perfect Romance" löst das Problem, in dem es eben jene perfekten Momente verkauft. Konsequenzfrei und unverbindlich. "Die romantische Liebe ist die einzige Utopie, die unserer Gesellschaft noch geblieben ist. Vielleicht in Ermangelung politischer Vorstellungskraft", sagt Thönnes. "Wie spärlich, eigentlich. Deshalb ist es vielleicht besser, sie im Simulationsraum sattfinden zu lassen, 90 Minuten, effizient, dann kann man sich wieder über andere Sachen Gedanken machen."

Die Arbeiten der Agency (Inszenierungen sind es nicht, richtige Performances auch nicht) verströmen stets eine gewisse Künstlichkeit. Die Performer sprechen von "experiences" und dem "real life", wirken seltsam keimfrei und verkaufen mit hochprofessioneller Freundlichkeit, unnahbar. Als Teilnehmer misstraut man dem Geschehen, fühlt sich als Teil eines futuristischen Science-Fiction-Films, in dem das Leben nur noch aus Dienstleistungen und Kunden besteht und wo die Technik das übernimmt, wofür mal Menschen zuständig waren.

The Agencys Diagnose der Gesellschaft ist ernüchternd - einerseits: Wir sind alle gestresste Smartphone-Nutzer, die sich ihre Bestätigung aus Instagram-Likes holen und authentische Erlebnisse kaum mehr aushalten können, ohne sie zu ironisieren. Wir sind Kunden, die vor lauter Arbeit keine Zeit haben, zu überlegen, was Romantik bedeuten könnte. Kunden, die sich optimieren wollen, weil sie wissen, wie wichtig das für ein erfolgreiches Leben ist.

Andererseits: Die Agency bewertet nie, was sie verkauft. Die soften, rosafarbenen Performances sind keine kulturpessimistische Anklage, sie sind eher durchgeknallter Lösungsvorschlag. "Was soll man denn machen?", sagt Rahel Spöhrer, "wir können jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und weinen, dass wir hier alle mit Smartphones sitzen, oder man fragt sich, welchen Handlungsspielraum wir haben. Wir sind alle viel zu sehr verstrickt in kapitalistische Logiken, um sie komplett zu verurteilen."

Die Digitalisierung und Technisierung der Gesellschaft nutzt "The Agency" für sich. Zu jeder Arbeit gibt es eine eigens programmierte Webseite (diesmal: alwayshereforyou.de), Facebook und Instagram bespielen sie sowieso, um sich als möglichst echter Dienstleister zu präsentieren. Unkritisch ist The Agency trotzdem nicht, dafür sind ihre Performances viel zu unangenehm für den Teilnehmer.

Yana Thönnes war ein paar Jahre lang Regieassistentin an den Kammerspielen, wo sie bei großen Produktionen große Künstler unterstützt hat. Lust auf klassisches Sprechtheater hat sie trotzdem wenig. "Mich interessieren Rahmungen, in denen sich Menschen bewegen", sagt sie. "Ich kann total annehmen, wenn jemand sagt: die Rahmung des Abends ist ,Tanzstück auf einer Bühne'. Aber das bringt mich nur bedingt raus aus meiner Komfortzone." "The Agency" steht für eine Art junges Theater, für die das Nachspielen auf einer Bühne zwar eine Option, aber keine Notwendigkeit mehr ist. Warum genau sollte man einen Text mit Schauspielern inszenieren, während Menschen im Dunkeln in Samtsesseln stillhalten? Für Yana Thönnes gibt es dafür wenig gute Gründe.

Perfect Romance, Di., 14. Feb., 20 Uhr, und Mi., 15. Feb., 18 und 21 Uhr, Kammerspiele, Kammer 2.