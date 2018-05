25. Mai 2018, 18:52 Uhr Theater Neue Probenräume für die Komödie

Erleichterung bei den Mitarbeitern der Komödie im Bayerischen Hof: Nach langer Suche haben sie in Pasing neue Probenräume gefunden, die verkehrsgünstig liegen - nicht zuletzt weil viele Fans dabei geholfen und Tipps gegeben haben. Die angespannte Münchner Immobiliensituation und das begrenzte Budget machten die Recherche nicht leicht für das drittgrößte, aber unsubventionierte Münchener Sprechtheater.

Zehn Jahre lang hatte der Theaterbetrieb in den Räumlichkeiten einer alten Fabrikhalle in der Plinganserstraße in Sendling geprobt, allerdings lief im April dieses Jahres der Mietvertrag aus. "Uns wurde gekündigt, weil die Halle abgerissen und die Fläche neu mit Wohnungen bebaut werden soll", erklärt Intendant Thomas Pekny. Der sich sehr über die neuen Räumlichkeiten in Pasing freut, auch wenn sie etwas weniger Platz bieten als die bisherige Probebühne. "Das nehmen wir zum Anlass, uns bei einem Flohmarkt von bestimmt 120 Stühlen, dreißig Tischen und vielen Requisiten zu trennen, die in den vergangenen zwanzig Jahren in unseren Produktionen mitgespielt haben", sagt Pekny. Die Preise würden vor Ort verhandelt. Der Flohmarkt beginnt am Samstag, 2. Juni, um 10 Uhr in der Halle 6, Plinganserstraße 150.